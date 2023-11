¿Decisión tomada? Revelan cuándo sería el 'último baile' de Scaloni con Argentina

Hace una semana exactamente, Argentina se dividía entre el júbilo y la preocupación después de haberle ganado a Brasil por eliminatorias en el Maracaná. Las palabras de Lionel Scaloni poniendo en el limbo su continuidad en la selección, encendieron las alarmas.

El entrenador campeón del mundo en Catar 2022 reveló que no estaba en condiciones dar lo mejor de sí para el equipo y que necesitaba tomarse un tiempo para pensar una decisión sobre su futuro. En adelante, los rumores empezaron a surgir como arroz en dicho país.

Las dudas aumentaron después de que se conociera que Scaloni no viajaría a Miami para el sorteo de la fase de grupos de la Copa América el próximo 7 de diciembre. Para el evento, es habitual que todos los entrenadores de las selecciones participantes estén. Por ejemplo, Néstor Lorenzo será un fijo.

Sin embargo, este miércoles se conoció que el DT cambió de decisión y sí hará parte de la delegación argentina en el sorteo, junto a Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y con quien tendría varios desencuentros que al final, serían la razón de su posible salida.

¿Lionel Scaloni no continuará en Argentina?

¿Ese panorama ilusiona en Argentina con la continuidad de Lionel Scaloni?. Sin eliminatorias por más de siete meses, es muy difícil que el entrenador tome una decisión pronto, y más bien, aproveche este tiempo de vacaciones y de intervalo hasta los amistosos de marzo para pensar bien qué paso dar. Por eso, lo más probable es que sea él quien dirija en la fecha Fifa del 2024.

No obstante, eso no asegura su continuidad a largo plazo. De acuerdo a Gastón Edul, periodista de TyC Sports y quien sigue al detalle la actualidad de la Selección Argentina, Scaloni dirigirá la Copa América y después de eso sí comunicará su decisión. Por lo que dejó entrever el periodista, la balanza se inclina a que el entrenador no seguiría y que por eso habría elegido al torneo continental como su último baile antes de la reanudación de las eliminatorias en septiembre.