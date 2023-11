Para favorecer a un candidato: revelan el motivo por el que Scaloni renunciaría a Argentina

En Argentina debería haber alegría y satisfacción entorno a la selección tras el gran triunfo en el Maracaná contra Brasil y que los tiene como primeros en la tabla de las eliminatorias sudamericanas, pero no, todo lo contrario, la sensación es de conmoción total.

La alegría del 0-1 en el clásico de las Américas duró más bien poco. El propio Lionel Scaloni se encargó de darle el toque amargo a la victoria con una declaración en rueda de prensa que cayó como una bomba en todo el país.

"No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar, porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando. Estos chicos lo ponen difícil, entonces toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", soltó.

El entrenador campeón del mundo puso en duda su continuidad en la Selección Argentina. Nadie se lo esperaba, ni siquiera los propios jugadores quienes han asegurado que no tenían idea de eso y se han mostrado sorprendidos por la confesión de su DT. Por primera vez después de Catar 2022, en la 'albiceleste' no hay sonrisa plena.

¿Por qué Lionel Scaloni renunciaría a la Selección Argentina?

Lo dicho por Scaloni ha acaparado la atención de todo espacio informativo de Argentina y la prensa no para de activar sus fuentes para conocer la razón del posible adiós. Aunque todavía no hay certeza de los motivos del cortocircuito, todo indica que el entrenador tendría un fuerte descontento con Claudio 'Chiqui' Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de no limar asperezas, daría el portazo.

Mientras que unos aseguran que sería por la falta de pago del premio económico por ganar el Mundial de Catar, otra versión apunta a que habrían intereses políticos de por medio. De ser así, sería una bomba en Argentina.

Si hay un tema que le compite al fútbol en nivel de importancia en dicho país es la política. El último fin de semana fue de tensión total a raíz de las elecciones presidenciales entre el economista libertario y de ultraderecha Javier Milei, y el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía Sergio Massa. Milei terminó ganando la contienda con un 55% de los votos.

Presión política, el supuesto motivo de Scaloni

Las elecciones le importaban y mucho a los clubes del fútbol argentino, pues el presidente electo ha manifestado públicamente apoyar la iniciativa de que los clubes se conviertan en sociedades anónimas, algo que los propietarios ha rechazado rotundamente. Por eso, 'Chiqui' Tapia habría estado empujando a sus colegas a votar por Massa, quien a la vez es su amigo personal.

De acuerdo al periodista Gustavo Grabia, en Canal Net, Tapia también habría intentado convencer a Scaloni de utilizar a la Selección Argentina como propaganda a favor de Sergio Massa con una foto de todo el plantel junto al entonces candidato del oficialismo y publicarla en la previa de las elecciones para tener mayor impacto. Los jugadores y el DT se habrían negado.

"Hubo como una presión muy fuerte sobre el plantel y el Cuerpo Técnico para que intentaran hacer algo en favor del candidato que perdió las elecciones", afirmó el comunicador.

A pesar de esta información, no deja de ser tan solo uno de los tantos rumores que hoy rodean a Lionel Scaloni por su posible adiós a la Selección Argentina. ¿Será verdad?.

