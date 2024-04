Liverpool y Luis Díaz perdieron el Derbi de Merseyside: ¿Se acabó el sueño de la Premier League?

Este miércoles 24 de abril, Liverpool visitó a Everton para diputar un duelo pendiente por la fecha 29 de la Premier Legue. Después de la manita que le propinó Arsenal a Chelsea y los dos duelos menos que tiene el Manchester City, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp estaba obligado a sumar 'de a tres' en Goodison Park. Sin embargo, los 'toffees' se impusieron por 2-0 en el Derbi de Merseyside y le propinaron un terrible 'golpe' a Luis Díaz y compañía.

Liverpool ha tenido unas semanas complicadas y su crisis empeoró fue empeorada por Everton. Recordemos que Manchester United los eliminó en cuartos de final de la FA Cup y, posteriormente, Atalanta los dejó por fuera de la Europa League, luego de ganar 0-3 en Anfield. Dejaron puntos en el camino contra los 'diablos rojos' (2-2) y Crystal Palace (derrota 0-1, oficiando como local).

Pues bien, volvieron a perder en el tramo final de la liga y se empiezan a despedir del título. La escuadra comandada por Sean Dyche supo inquietar a la zaga defensiva 'red'. En los primeros minutos de juego, Alisson Becker le cometió un penalti a Dominic Calvert-Lewin. El VAR revisó la jugada y detectó un fuera de juego previo, por lo cual anuló la pena máxima. Al 27', Jarrad Branthwaite abrió el marcador y preocupó a Klopp.

Everton vs. Liverpool: video del gol de Jarrad Branthwaite



Liverpool empezó a dejar espacios y su 'rival de patio' se empezó a acercar al arco del arquero brasileño. Díaz Marulanda, uno de los 'puntos altos' de la visita lo intentó y al 43' tuvo una opción clara para establecer la ventaja. El extremo guajiro remató a 'quemarropa', pero Jordan Pickford despejó el peligro, desplegando una muestra de sus reflejos 'felinos'.



Al 58', Dwight McNeil ejecutó un notable tiro de esquina y Calvert-Lewin llegó solo en el segundo palo para ampliar la ventaja con un sencillo cabezazo. 'Caras largas' en Liverpool.

Dominic Calvert-Lewin estableció el 2-0 en Everton vs. Liverpool: video



El jugador surgido en Junior de Barranquilla no desistió y protagonizó una excepcional jugada, la cual culminó con un remate al palo. 'Lucho' no lo podía creer. Al final, no quedó tiempo para más y Liverpool sufrió una derrota costosa, la cual lo alejó aún más de los 'gunners' y los 'citizens'.

Los 'rojos' no perdían en Goodison Park desde el 17 de octubre de 2010, cuando el Everton de David Moyes venció al Liverpool de Roy Hodgson por 2-0. Los goles fueron obra de Mikel Arteta (actual entrenador del Arsenal) y Tim Cahil.