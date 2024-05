Mujer fue golpeada brutalmente por hombre en Bucaramanga

Un video que circula en redes sociales ha generado indignación y repudio colectivo tras mostrar la brutal agresión que sufrió una mujer en la ciudad de Bucaramanga.

Las imágenes, grabadas por las cámaras de seguridad donde la mujer se encontraba trabajando, muestran a un hombre lanzando fuertes puñetazos y patadas, mientras ella intenta defenderse sin éxito.

La víctima, cuya identidad ha pedido su reserva, aseguró que su excompañero sentimental la agredió el pasado domingo 28 de abril. Esto se registró en un local ubicado en los alrededores del parque Romero en Bucaramanga, Santander.

La mujer relató los hechos

“Ya habíamos terminado el noviazgo hace ocho meses, pero él me seguía acosando. Era muy celoso y me perseguía, a pesar de que él ya tiene otra relación, me seguía buscando”, dijo la mujer.

Los insólitos motivos por los que el hombre decidió reclamarle fue por una publicación que ella compartió en sus redes y llegó a sus manos. Al observarla se dirigió a buscarla y agredirla.

En las imágenes también se puede ver que este agresor toma unas tijeras del local y le propina una herida en la mano y en el estómago, qué fortuna no fueron de gravedad.

“En la mano derecha me pusieron tres puntos y el estómago un punto interno. No puedo mover la mano y me tocó renunciar al trabajo. Yo le interpuse una denuncia por violencia intrafamiliar e intento de feminicidio. No obstante, en la Fiscalía me dijeron que tocaba esperar para hacer algo, pero si me hubiera asesinado, ahí sí hubiera sido una noticia”, aseguró la mujer.

El caso ya está en manos de la Fiscalía, que será la encargada de realizar las respectivas investigaciones de este lamentable caso de violencia contra una mujer en Bucaramanga.