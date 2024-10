¿Se va? La sorpresiva rueda de prensa de Ricardo Gareca tras goleada de Colombia a Chile

La Selección Colombia goleó 4-0 a Chile en la décima jornada de las eliminatorias al Mundial 2026, aumentando la presión sobre Ricardo Gareca, técnico de la Roja.

Con esta derrota, la situación de Gareca se torna crítica, acumulando una terrible racha desde que consideró el cargo de entrenador de Chile. En total, el argentino ha dirigido siete partidos con un rendimiento muy bajo: 0 victorias, 2 empates y 5 derrotas, con solo 2 goles a favor y 12 en contra.

La derrota ante Colombia ha hecho que los rumores sobre su renuncia se intensifican, y los ojos estaban puestos en su rueda de prensa posterior al partido.

Lo que dijo Ricardo Gareca en rueda de prensa

Tras el abrumador 4-0 que Colombia le propinó a Chile en Barranquilla, Gareca se enfrentó a los medios visiblemente afectados. "Es difícil dar una respuesta en caliente. Colombia nos superó en todo", fueron las primeras palabras del técnico argentino, quien reconoció la superioridad del equipo colombiano.

Su tono denotaba la frustración acumulada después de los malos resultados obtenidos desde su llegada a la Roja, un equipo que no ha logrado encontrar el rumbo bajo su dirección.

La preocupación por su futuro en el cargo es evidente. "Es difícil de sostener este proyecto. Hoy no puedo dar una respuesta porque me invaden sentimientos. Me duele mucho esto, pero no tomo decisiones en caliente, quiero pensar, quiero enfriarme", agregó Gareca, mostrando que, aunque está dolido por los resultados , aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

¿Seguirá al mando de la Roja?

Cuando se le preguntó directamente si dejaría el cargo, Gareca respondió: "No estoy en condiciones de contestar si dejaré el cargo. No suelo tomar decisiones en caliente".

Con estas palabras, el técnico dejó la puerta abierta a una posible renuncia, pero también dio a entender que necesita tiempo para reflexionar antes de tomar cualquier decisión. Chile sigue hundido en la tabla y el futuro de Gareca es incierto, mientras los resultados siguen siendo desfavorables.