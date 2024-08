Lucas Moura reveló los problemas que desanimaron a James Rodríguez en Sao Paulo

La controversial salida de James Rodríguez del Sao Paulo brasileño ha dado mucho de qué hablar especialmente en ese país, luego de que el mediocampista cucuteño fuera elegido como el mejor jugador de la Copa América que disputó con la selección Colombia y no fuera tenido en cuenta en el conjunto tricolor de Brasil.

James fue la máxima figura de la Copa América 2024 al llegar a la final del torneo con la selección Colombia y tras su pérdida se esperaba que el cucuteño volviera a Sao Paulo y fuera tenido en cuenta por Luis Zubeldía. Sin embargo, todo parece indicar que Rodríguez ya no tenía en planes continuar allí y por eso buscó la salida inmediata.

De acuerdo con la información que fue llegando desde Brasil, James rescindió su contrato de mutuo acuerdo con Sao Paulo y su intención es volver al fútbol europeo en condición de agente libre.

Pues respecto a su salida de Sao Paulo, uno de los ídolos del equipo como lo es Lucas Moura, habló con la prensa y reveló los problemas que fue presentando James con la directiva paulista y los cuales lo llevaron a tomar la decisión de marcharse.

Lucas Moura sobre la salida de James Rodríguez

"James es una persona muy educada. Tal vez esto no fue como imaginaba", comenzó diciendo el experimentado jugador en diálogo con ESPN Brasil.

"James tenía problemas con los directivos, cuestiones de contrato. Sus problemas eran con Sao Paulo, nada que ver con el plantel. Nosotros conversamos con el algunas veces, hablamos de su importancia para el grupo, de su calidad y lo que podía ayudar", agregó.

"Siendo bien sincero, no sé cuánto quería James estar acá en Sao Paulo. Tal vez él vino pensando que esto sería otra cosa. El problema con los directivos terminó desanimándolo. Seguro no fue como lo pensaba. No tiene sentido que todo el mundo le exija si él no quería estar", sentenció Moura.