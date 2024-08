El noble gesto que tuvo James Rodríguez con Julio César Falcioni

Una de las personas más recordadas en Colombia es Julio César Falcioni, quien logró el múltiple campeonato cuando era arquero con el América de Cali en los años ochenta, además de ser el entrenador encargado de darle la oportunidad a James Rodríguez en Banfield, cuando apenas el cucuteño tenía 20 años.

Sin ninguna duda, la oportunidad que le dio el argentino a James Rodríguez dejó marcado al cucuteño, quien a pesar de la distancia y los años, tuvo un noble gesto con Julio César Falcioni, el cual sorprendió al DT, pues no se esperaba que el jugador de la Selección Colombia tuviera esa acción en un momento tan difícil.

El gesto que tuvo James Rodríguez con Falcioni

En conversaciones con Infobae, Falcioni hizo hincapié en el honorable gesto que tuvo James Rodríguez en EL 2021 al momento en el que el entrenador argentino perdió a su esposa, lo cual sorprendió al extranjero, quien confirmó que desde su salida de Banfield no tenía contacto con el jugador cucuteño.

“¿Un mensaje que me sorprendió? El de James Rodríguez, cuando falleció mi mujer. Yo no lo había visto más después que se fue de Banfield. No había tenido más comunicación, pero se enteró y me mandó un lindo mensaje”, aseguró el entrenador sobre el noble gesto que tuvo el jugador colombiano.

Cabe mencionar que Julio César Falcioni como James Rodríguez quedaron en la historia del club argentino, pues ambos quedaron campeones con Banfield en el 2009, un hecho que sin ninguna duda quedará siempre en la memoria de todos los seguidores del cuadro argentino.

James Rodríguez sigue sin definir su futuro

Mientras Falcioni recuerda el noble gesto del colombiano, James Rodríguez sigue sin definir su futuro deportivo, pues a pesar de los diferentes rumores, el colombiano no ha tomado una decisión, haciendo que su nombre sea escuchado por varios clubes del mundo, los cuales comienzan a soñar con el fichaje del cucuteño.

Uno de los equipos que entró en la puja por los servicios de James Rodríguez es Rayo Vallecano, que al parecer envió durante las últimas horas una propuesta formal para hacerse a los servicios del volante, quien sigue trabajando para desvincularse de São Paulo, equipo con quien tenía contrato un año más.