"Magia Lucho": con emotivo video, Liverpool celebró por lo alto el cumpleaños de Luis Díaz

Este sábado 13 de enero, el futbolista colombiano con mejor actualidad, Luis Díaz, celebra su cumpleaños número 27, el cual ha sido muy especial por todos los mensajes que han llegado por parte de figuras del deporte y clubes que lo han visto crecer durante toda su carrera.

Precisamente, una de las celebraciones más emotivas la hizo el Liverpool, su actual equipo que ha estado a su lado en las buenas y en las malas. Este sábado, el cuadro británico decidió rendirle honor a una de sus estrellas con un emotivo video que desató locura en redes sociales.

En la grabación que tiene una duración de un minuto exacto, el club recopiló las mejores jugadas de Lucho desde que vistió sus colores. En las imágenes se destaca desde el primer gol que marcó, hasta las asistencias que ha hecho.

Además de ello, en este video se puede ver apartes de lo que contagia Díaz dentro del camerino red, siendo uno de los referentes favoritos.

Lucho magic 🪄



On @LuisFDiaz19's birthday, let's take a look at some of his highlights 🎞️🙌 pic.twitter.com/bvo4YzScEA