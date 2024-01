Nairo Quintana se pronuncia de manera contundente por la pérdida de los Juegos Panamericanos: "lamentable"

Luego de conocerse que Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027 por incumplimiento en los pagos a Panam Sports, cientos de voces se han hecho sentir, desde la política hasta el deporte, que ha sido el más afectado.

Una de las autorizadas para opinar sobre este tema es la de Nairo Quintana, uno de los embajadores del deporte colombiano quien manifestó su profunda tristeza por la pérdida de este evento deportivo.

De entrada, Quintana pidió más apoyo al deporte por parte del Gobierno, pues estos eventos "son una gran oportunidad para sembrar semillas del deporte en Colombia, de reconocimiento en turismo, comercio y eso necesita de esfuerzo", aseguró en charla con Semana.

Nairo lanzó dardos por falta de apoyo

El cafetero, que ahora pertenece a las filas del Movistar Team mandó certero mensaje tras ser consultado por la falta de apoyo a los deportistas colombianos. Para el nacido en Cómbita, esto "siempre ha sido así" y es "lamentable".

Y agregó: "No se ha tenido mucho la oportunidad de tener acercamiento. Yo trabajo algunos proyectos con el Ministerio del Deporte, se me ha apoyado con algunos deportistas de Boyacá y la culpabilidad la tenemos también nosotros. Hay que apoyar a los que vienen creciendo, a veces somos egoístas. Si queremos cambiar, hay que exigirles a ellos con proyectos y hechos, no con palabras".

Por último, Nairo se puso la '10' como se dice popularmente en el argot deportivo y se puso a disposición para recuperar los Juegos Panamericanos, así el panorama sea complicado.

" La verdad lo veo difícil. La disposición del presidente está, el dinero está, sería importante escuchar esa respuesta de la organización, ver posibilidades. Hacer fuerza, desde lo que yo pueda, con mi posición, tendré la mejor disposición", concluyó.

Le puede interesar: Se dilapidó el sueño de Nacional: foto revela el futuro de David Ospina

Los Panamericanos tienen su primer pretendiente, fuera de Colombia

Con el contexto sobre la mesa, el pasado jueves en horas de la mañana, el Comité Olímpico Paraguayo, en cabeza de su presidente Camilo Pérez López Moreira, anunció su candidatura oficial para albergar las justas deportivas que se darán en el año 2027.

En una extensa rueda de prensa con el ministro de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay, César Ramírez, el dirigente aseguró que el presidente Santiago Peña , firmó en esta jornada "la carta de intención" para presentar a Asunción como candidata.

"Es el inicio de un proceso que posiblemente va a durar unos meses, pero estamos con toda la confianza de que Asunción puede volver a ser una súpersede para los próximos Juegos Panamericanos", dijo López, quien advirtió que van "con todo para conseguir esta sede".