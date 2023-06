Luis Díaz: "Es un privilegio volver a la Selección Colombia; la lesión fue fuerte en lo personal"

La Selección Colombia afrontará este viernes un nuevo reto, pues a partir de las 2:00 p.m. (hora de nuestro país) jugará un partido de fogueo contra su similar de Irak. La 'tricolor' espera mantener su invicto en la etapa de Néstor Lorenzo (cuatro victorias y dos empates) y está expectante al regreso de Luis Díaz.

El atacante guajiro, quien se perdió los últimos cuatro partidos por la lesión de rodilla que sufrió con el Liverpool, espera liderar a Colombia a un triunfo en Mestalla, el estadio del Valencia C.F. Este será su tercer duelo con Lorenzo en el banquillo, recordemos que fue titular en las victorias contra Guatemala (4-1) y México (3-2).

"Es un privilegio estar acá"

"Muy contento, como siempre. Es un privilegio volver a la Selección Colombia, acá estar representando a la Selección, siempre estuve pendiente cuando estuvieron jugando (los otros preparatorios), haciendo esos amistosos también. Creo que se han venido ganando muchas cosas, conociendo no solo a los demás jugadores, sino también con el cuerpo técnico. Cada compañero viene dando lo mejor, ojalá sigamos así y lo sigamos haciendo bien", empezó diciendo el atacante oriundo de Barrancas.

Los desafíos, tras la lesión

El exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto habló del reto que afrontó por la lesión que sufrió con los 'reds'.

"Venía en un momento magnífico, con buena participación, bastante feliz en Liverpool; pero ocurrió la lesión, fue fuerte en lo personal, pero fue algo de lo que pues supe salir, me motivé muchísimo más. Ahora puedo hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol, también volver a la Selección, de mi parte haré mi juego, no vengo a demostrar más o menos, lo que vengo haciendo en la Selección siempre. La unión hace el equipo, estamos para eso acá", concluyó el desequilibrante atacante, de 26 años.