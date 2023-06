"Son técnicos e inteligentes": Jefferson Collazos, caucano que jugó en Irak, advirtió a Colombia

La Selección Colombia enfrentará este viernes a su similar de Irak, en un duelo de fogueo pensando en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026. La 'tricolor', que todavía no pierde bajo el mando de Néstor Lorenzo, espera prolongar esta buena seguidilla de resultados; y aunque a priori partirá como el favorito para quedarse con el triunfo en Mestalla, no puede confiarse, pues al frente tendrá un equipo organizado, flamante campeón de la Copa del Golfo.

Para conocer en profundidad la manera de juego y las aptitudes de la Selección de Irak, en NoticiasRCN.com contactamos a Jefferson Collazos, un delantero colombiano que jugó en el Al-Quwa Al-Jawiya.

Collazos ha sido un auténtico 'trotamundos'. El delantero nacido en Padilla (Cauca) estuvo en las inferiores de Atlético Nacional y llegó a estar en el primer equipo de América de Cal; sin embargo, nunca llegó a debutar. Decidió partir rumbo a Guinea Ecuatorial, donde fue campeón con The Panthers.

Se devolvió a Colombia para jugar con Jaguares de Córdoba, donde compartió camerino con Harold Preciado. Logró el ascenso en el 2014, con el milagroso triunfo contra Quindío. Recordemos que perdieron 0-2 en Armenia, pero le dieron vuelta al marcador en Montería y ganaron 3-0, con un hombre menos los últimos 45 minutos.

Después de un paso efímero en Tampico Madero, de México, se instaló durante varios años en el fútbol peruano. Jugó en cuatro equipos, desde el 2016 al 2020: Academia Cantolao, Universidad Técnica de Cajamarca, Deportivo Binacional y Atlético Grau. Fue entonces cuando recibió un mensaje en su cuenta de Instagram y fichó por el Al Quwa Al Jawiya, un equipo de Irak.

"Estuve como cinco meses en Irak, jugué un torneo. Me contactó un agente por Instagram. Es un fútbol muy técnico, la verdad que no es rápido. Tiene jugadores muy inteligentes. Cuando llegué me sorprendí porque me encontré con futbolistas tácticos, desequilibrantes, se juega mucho por las bandas", empezó diciendo el delantero, de 32 años.

Collazos compartió camerino con dos jugadores iraquíes, quienes actualmente son figuras en los 'leones': Ibraheem Bayesh y Mohammed Ali Abood.

"Son jugadores muy referentes de ese país, han tenido todo el proceso en la selección. Los llaman frecuentemente, en cada convocatoria ellos estaban ahí. Bayesh es muy buen jugador, es rápido, fuerte, desequilibrante, e inteligente", recordó el goleador del Torneo de Verano 2017, de Perú.

El atacante colombiano dio pistas del estilo de juego de Irak. Una selección organizada que logró empatar con Ecuador (0-0), justo antes de que arrancara el Mundial de Catar 2022.

"Ellos se basan en el fútbol por las bandas, juegan a mucho centro. Elaboran jugadas y las acaban en las bandas. Creo que Colombia tiene muchas armas para hacerles daño defensivamente, es muy inteligente para atacar, tenemos jugadores muy efectivos a la hora de definir", advirtió el caucano.

Collazos también celebró la convocatoria de los tres juveniles que brillaron en el Mundial Sub-20 de Argentina: Yaser Asprilla, Óscar Cortés y Andrés Salazar. Confesó que estuvo muy atento al combinado dirigido por Héctor Cárdenas y afirmó que "hay talento y futuro".

"Los miré en el Mundial Sub-20. Asprilla, Ángel y Cortés tienen mucho talento. Cortés es un jugador muy importante tanto para la Selección como para Millonarios, Yaser ni hablar. Y lo que viene haciendo Ángel en Nacional es muy importante, tendremos goleador por mucho tiempo en la Selección", dijo el experimentado futbolista.

Sus impresiones sobre la Liga Colombiana

El atacante admitió ser hincha fiel del América y su ídolo siempre fue Jairo 'El Tigre' Castillo. Está haciéndole fuerza a Alianza Petrolera y destacó el proceso de Millonarios.

"Yo soy hincha de América, toda mi vida 'americano'. Ahorita que se le agotaron las posibilidades al América no le hago fuerza a nadie; pero me gustaría que Alianza Petrolera se meta a la final. Millonarios lleva un proceso muy bueno, a Alberto Gamero solo le falta la copa, porque juegan muy bien", concluyó.

¿En qué lugar del mundo está jugando Collazos?

Pues bien, Collazos siguió recorriendo el mundo después de su aventura en Irak. Se devolvió a Perú para defender la camiseta de Santos F.C., luego emprendió vuelo a El Salvador donde jugó para el FAS. Su siguiente destino fue la Real Sociedad, de Honduras. Actualmente, está al servicio del Club Deportivo Hermanos Colmenárez, de Venezuela.