Fuerte declaración el DT del Liverpool que pone en peligro la titularidad de Luis Díaz

Durante los últimos días, Luis Díaz se ha convertido en la noticia de todos los medios internacionales, esto tras conocerse el supuesto interés de Barcelona y el Manchester City por el jugador de la Selección Colombia, lo que ha hecho que se generen varios rumores entre todos los seguidores del atacante.

Pues bien, en esta oportunidad, Luis Díaz no es noticia por un posible fichaje, sino tras las declaraciones de Arne Slot, entrenador del Liverpool, las cuales ponen en peligro la titularidad del colombiano, pues comenzaría a mover fichas dentro del equipo al inicio de lo que será la temporada 2024/2025.

DT de Liverpool sentenció el futuro de Luis Díaz

En atención a medios, el nuevo entrenador del Liverpool dio a conocer que estaría pensando seriamente en realizar un cambio de módulo dentro del equipo, dejando atrás la idea que tenía Jürgen Klopp, y la cual haría que el colombiano no sea tenido en cuenta dentro del once titular de los ingleses.

“A nosotros nos gusta tener el balón, no nos gusta que el otro equipo tenga el balón… pero la Premier League es una liga en la que hay muchos buenos clubes y muchos clubes quieren tener el balón, así que tenemos que luchar muy duro para tener el balón”, aseguró el entrenador neerlandés.

Además, agregó: “Quizás la única pequeña diferencia que hay es que después de ganar la pelota, me gusta ir al ataque, como le gustaba a Jürgen, pero a veces me gusta cuando los jugadores intentan mantener la pelota y no jugar la pelota difícil, mientras que a Jürgen o al régimen anterior quizás también les gustaban mucho las escenas caóticas en el campo 16 y sus alrededores. Tuvieron mucho, mucho, mucho éxito con eso durante muchos años”.

Sin ninguna duda, estas declaraciones prenden las alarmas de todos los seguidores, pues llegan en medio de los rumores de la posible salida de Luis Díaz del Liverpool, quien hasta el momento se ha mostrado contento en el equipo rojo de Inglaterra.

Fabrizio Romano habló del supuesto interés del Manchester City por Luis Díaz

El diario The Sun publicó que las directivas del Liverpool estarían evaluando un posible intercambio por Luis Díaz, pues el Barcelona tiene una ficha que interesaría a los ‘Reds’ y estarían dispuestos a dejar al colombiano si hay una negociación con el volante.

“El Liverpool podría llegar a un acuerdo con un objetivo actual del Man Utd para resolver sus problemas en el medio campo. El conjunto de Arne Slot quiere un nuevo centrocampista tras ser rechazado por Martín Zubimendi (…) Barcelona está considerando la posibilidad de fichar a la estrella del Liverpool Luis Díaz, según sugieren los informes. Pero con ambos clubes enfrentando desafíos de juego limpio financiero (FFP), un sorprendente acuerdo de intercambio también podría estar en juego”, agregó.