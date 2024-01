Leyenda del Manchester United lanza dardo contra Luis Díaz por su presente en Liverpool: "no está pulido"

El comienzo del 2024 para Luis Díaz ha tenido una serie de contrastes en Inglaterra. El colombiano, que ya ha visto acción en el presente año ha sido uno de los hombres con mayor peligro para los rivales en el Liverpool, sin embargo, esto parece no servir mucho en suelo inglés.

Lo anterior se ha puesto en evidencia luego que voces autorizadas del balompié británico aseguraran que al delantero cafetero le faltan más detalles para ser un hombre de categoría. Esto se ha expuesto tras la baja que tendrá el equipo de Mohamed Salah por su convocatoria con Egipto para la Copa Africana de Naciones.

La preocupación se ha encendido de inmediato en Inglaterra pues algunos aseguran que con la partida del 'faraón' se perderá la pólvora goleadora. Salah ha convertido 14 goles y ocho asistencias en Premier League y 18 sumando todas las competencias, siendo el máximo goleador del equipo en la campaña.

La dura crítica a Luis Díaz

Bajo este contexto, Luis Díaz y Darwin Núñez son las esperanzas de gol para el entrenador Jürgen Klopp. Pero esto no parece convencer a varios referentes del fútbol inglés que no los ven como cartas fuertes para los siguientes duelos de Premier League.

Así por lo menos lo dio a conocer una de las leyendas inglesas y del Manchester United, Gary Neville, quien salió a criticar, sin ninguna mesura, a tres futbolistas, entre los cuales está Luis Díaz. En declaraciones para Sky Spots, dijo que no estaban pulidos y les 'faltaba la categoría del egipcio'.

“Muchos de esos jugadores se han ido y han vuelto a un periodo de transición, como Cody Gakpo, Darwin Núñez y Luis Díaz. Ellos aún no están pulidos, no están listos. No están en la cima de sus carreras como cuando tú empiezas a tomar decisiones precisas", afirmó.

Y agrega: "No pensé que el Liverpool estaría en la carrera por el título y todavía no creo que lo logren. La duda que tengo se debe a estos tres jugadores, pero sabemos que Klopp es algo diferente como entrenador”.

Para finalizar, Neville sentenció que “muchos de los delanteros de Liverpool son derechos, les va bien por la izquierda: Jota, Núñez, Díaz, Gakpo. Pero nadie de ellos parece tener el equilibrio adecuado por la derecha. Harvey Elliott, siendo zurdo, podría hacerlo, pero él es más un mediocampista. Probablemente, le falta ritmo para jugar en ese tridente de ataque, pero quizás puede hacerlo (...) Lo cierto es que no se pueden reemplazar los goles de Salah".

Le puede interesar: Futuro de James Rodríguez daría un giro inesperado: oferta prende las alarmas en São Paulo

¿Cuál será el próximo rival de Luis Díaz?

Este domingo 7 de enero, el cuadro red se medirá por la tercera ronda de la Copa Inglesa ante el Arsenal, uno de sus rivales acérrimos y con los que Lucho tiene malos recuerdos.

Ante los Gunners, el guajiro se lesionó en el año 2022, algo que lo dejó por fuera de las canchas por más de cinco meses. No obstante, en el más reciente duelo que se dio el 23 de diciembre del año pasado, Lucho también se vio obligado a salir tras un fuerte choque.