Quintero "es un enano que le pega fuerte", la férrea crítica desde España

Juan Fernando Quintero entró en la historia de River Plate tras su anotación y título de la Copa Libertadores 2018 contra Boca Juniors. Una final que fue de película y la cual se decisión en el estadio Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid de España.

Autor de uno de los goles más importantes en la historia de River Plate, Juan Fernando Quintero es muy querido por la afición del conjunto ‘Millonario’.

Sin embargo, el futbolista colombiano no es ajeno de las críticas y a falta de un mes para cumplirse cuatro años de esa histórica final, Juan Fernando Quintero recibió durísimos cuestionamientos desde España.

Jorge D’Alessandro, exjugador, extécnico y más conocido por su participación mediática en el programa español El Chiringuito, en conversación con Doble Mérito, recordó la final del 2018 disputada en Madrid y tuvo unas lamentables declaraciones contra Juan Fernando Quintero.

Quintero hizo un gol... ¿Es un enano, un bajito así? Un colombiano que le pega fuerte... Déjenlo a Quintero que se vaya a Colombia, que ni siquiera se clasificó al Mundial. ¿A dónde vamos con Quintero?

Jorge D’Alessandro y su crítica al River-Boca de Libertadores 2018

Tras sus críticas a Quintero, donde aseguró el futbolista de debería regresar a Colombia y además, cuestionó el futuro del jugador. El periodista argentino también apuntó contra la final de la Copa Libertadores 2018 disputada en España.

"Vi River y Boca. La final de la Copa Libertadores de América. El arquero al final corriendo rumbo al otro arco, parecía una película de dibujos animados... Como argentino estaba contento, pero no me gustó. No dimos imagen de nivel. Fue un fútbol de segundo nivel. Estaban (Pity) Martínez y Palacios que los quería el Real Madrid y no ficharon a ninguno. Uno terminó en Estados Unidos y el otro en Alemania"