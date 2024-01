¿Se cayó Ricardo Gareca? Luis Fernando Suárez en carpeta del América de Cali

Durante los últimos días, América de Cali ha sido el equipo que más noticia ha generado, teniendo en cuenta que sigue en la búsqueda de entrenador, luego de que se diera a conocer la sorpresiva salida de Lucas González, quien a pesar de realizar la pretemporada con el equipo no convenció a la directiva y salió de la institución.

En video publicado por las redes sociales del club, Marcela Gómez, presidenta del América de Cali, aseguró que la prioridad de las directivas de la contratación de Ricardo Gareca, con quien han tenido un contacto y es esperado en los próximos días en la ciudad de Cali para hablar sobre su tema contractual.

A pesar de que todo a punta que Ricardo Gareca sería el DT del América de Cali, las directivas del equipo escarlata no quieren tener problemas y por tal motivo ya tendrían un plan B en dado caso que el argentino tome la decisión de no tomar las riendas del equipo caleño en el primer semestre del 2024.

Luis Fernando Suárez en carpeta del América de Cali

En conversaciones con el Vbar de Caracol Radio, Luis Fernando Suárez, entrenador colombiano, aseguró que miembros del América de Cali se contactaron con su representante para preguntar su situación contractual, dejando claro que es uno de los candidatos para llegar al banquillo escarlata.

“Yo no he hablado con nadie del América. Tuve una conversación con mi representante, Ricardo Pachón, y él fue quien me menciono esa posibilidad. Dijo que lo habían consultado sobre eso, que yo era un candidato y estaba esperando cómo evolucionaba todo esto… No sé quién se comunicó con él, fue alguien del América y no le pregunté tampoco”, aseguró el entrenador mundialista.

Además, dejó claro que a penas se enteró del interés del América de Cali, pidió que adelantaran conversaciones, pero afirmó que entiende que él no es el único entrenador que estaría en la carpeta escarlata.

“Es un ejercicio normal en el fútbol que no solamente sea uno el candidato. Sí, tengo establecido, desde hace mucho tiempo, y desde que he tenido representantes, es que esas situaciones de dinero se manejan por intermedio de él y después a mí me compete la parte deportiva… Yo les dije que estaba interesado de la oferta y que adelantaran conversaciones, siendo consciente de que no hay solamente un candidato, sino varios”, aseguró Luis Fernando Suárez.

Luis Fernando Suárez elogió la nómina del América de Cali

“A mí me gustó mucho lo que hicieron en el todos contra todos. Me parece que el América estaba haciendo cosas muy interesantes. Dentro de la propuesta siempre estaba para ir a ganar y lo hizo bastante bien. Las victorias que consiguió fueron merecidas con muy buen fútbol. Ya después habrá que ver lo de las finales, que es otra clase de fútbol que se debe manejar y no se mostró lo mejor. Creo que lo del todos contra todas las condiciones del equipo eran bastante buenas”, aseguró el entrenador.