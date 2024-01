Luis Suárez recibió una pésima noticia: tendrá que volver a pasar por el quirófano

Luis Javier Suárez ha sufrido varios reveses deportivos en los últimos años. Luego de afrontar una etapa decepcionante en el Marsella y volver a España, sufrió una dura lesión vistiendo la camiseta del Almería. Después de una compleja recuperación, se resintió de dicha molestia física y tendrá que volver a pasar por el quirófano.

El delantero colombiano, de 26 años, llegó al equipo dirigido por Gaizka Garitano con toda la ilusión de reencontrarse con su mejor versión. Sin embargo, el pasado 1 de octubre sufrió una fractura incompleta del peroné y estuvo 92 días alejado de las canchas (se perdió 13 partidos). Reapareció contra el Girona y Real Madrid; sin embargo, recayó en dicha lesión y el miércoles será operado por los doctores Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado, en Murcia, como lo señaló 'As'.

Esa lesión causó estragos en Suárez, quien atravesó difíciles momentos. "He pasado por una depresión, infinidad de cosas que han pasado en mi vida. Ha sido un verano muy complicado (...) no me he querido levantar de la cama, que no he querido venir a trabajar, de no querer hacer muchas cosas y no tener esa capacidad que antes sí tenía", señaló el samario en una entrevista con 'Marca'.

Pues bien, el atacante surgido en Itagüí Leones tendrá que afrontar un nuevo desafío y se estima que la recuperación le tomará tres meses, como mínimo.

¿Qué se sabe de la operación a la que se someterá Luis Suárez?

"Cuando Luis Suárez entra en fatiga tiene dolor muscular porque la musculación tiende a proteger el hueso. Hicimos pruebas y vimos que faltaba muy poco para que se terminara de soldar, lo que unido a esas molestias nos ha llevado a decidir que se opere", dijo Diego Portugal, médico del Almería, en una charla con 'UDA radio'.

La fortaleza de Luis Suárez para volver a jugar

"Por el tratamiento conservador consensuado por todos porque se valoró que era lo mejor para el propio jugador y para el club. Luis Suárez llevaba una buena dinámica en su recuperación, comenzó a hacer trabajo de campo y a integrarse en los entrenamientos. Las ganas del propio futbolista y las necesidades del equipo propiciaron que le metiéramos más carga y respondía, por lo que en las últimas jornadas tuvo ya minutos en los partidos", concluyó.

