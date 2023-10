James Rodríguez tras el empate: “Yo quería ganar, pero tenemos que aprender de todo esto”

Para nadie es un secreto que el empate a dos goles entre la Selección Colombia contra su similar de Uruguay ha dejado un sinsabor a todos los aficionados del balompié nacional, teniendo en cuenta que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tenía los tres puntos en el bolsillo, pero una imprudencia hizo que solo se quedara con uno.

Una de las personas que mostró su tristeza por el empate en la ciudad de Barranquilla fue James Rodríguez, quien tuvo una gran actuación en el compromiso, logrando una anotación y una asistencia, convirtiéndose una de las grandes figuras del partido entre cafeteros contra charrúas en la tercera fecha de Eliminatorias.

En conversaciones con el Canal RCN, James Rodríguez mostró su sinsabor que le dejó el compromiso, puesto que él quería ganar, pero lastimosamente un error de la zona defensiva hace que el combinado nacional no logre sumar de a tres puntos y tenga que jugar un partido a ‘muerte’ en Quito.

“Yo quería ganar independiente si hacía gol o no, pero tenemos que aprender de todo esto, tenemos un partido duro en Quito porque hay que sacar los tres puntos allá (…) Son cosas que hay que preparar en el deporte de alto rendimiento, si fallas te cobran y de eso hay que aprender y mejorar”, aseguró el volante de la Selección Colombia.

Además, dejó claro que los jugadores se tienen que levantar rápido de este golpe, puesto que ya tienen en cinco días el partido contra Ecuador, donde tendrán que salir a sumar puntos, teniendo en cuenta que es un rival directo para las aspiraciones de poder llegar a la cita mundialista del 2026.

“Hacemos el penalti, pero bueno, cuando las cosas no salen bien, cuando no ganas, hay que levantarse al otro día y entrenar bien; lo mismo cuando ganas y empatas, no hay otro camino. Hay que levantarse más fuerte y pensar en el día martes porque va a ser durísimo”, finalizó James Rodríguez.

Marcelo Bielsa elogió a James Rodríguez

En rueda de prensa post-partido, Marcelo Bielsa, entrenador de la Selección Uruguay, habló sobre el gran rendimiento que tuvo James Rodríguez en el Metropolitano de Barranquilla, dejando claro que a pesar de tener poca continuidad en Brasil, tuvo un gran compromiso, convirtiéndose en la gran figura del equipo nacional.

“Es un jugador con antecedentes, virtudes y recursos conocido por todos. Sinceramente, yo creía que su estado físico no era el que mostró en el partido de hoy, teniendo en cuenta que no ha tenido la continuidad necesaria en São Paulo. La verdad es una sorpresa, el gran nivel que mostró hoy en este partido”, finalizó Marcelo Bielsa.