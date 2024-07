Bielsa estalló en plena Copa América: “Son una plaga de mentirosos; le tengo miedo”

Marcelo Bielsa estalló. A pocas horas que se vaya a disputar el compromiso por el tercer y cuarto puesto de la Copa América, el entrenador argentino no se quedó callado y dio unas polémicas declaraciones que han tomado vuelo en el torneo internacional y que deja muy mal parado al país norteamericano.

En la rueda de prensa previa a lo que será el compromiso contra la Selección de Canadá, Marcelo Bielsa lanzó fuertes dardos contra la organización de la Copa América, además se refirió a las posibles sanciones que pueden tener sus jugadores por la brutal pelea que tuvieron con los aficionados de la Selección Colombia.

Marcelo Bielsa estalló en plena Copa América

“Le tengo miedo a las venganzas deportivas. Porque eso existe por parte de quienes son dueños de todo esto. Esto es una plaga de mentirosos. Deberían pedirle disculpas a los jugadores en lugar de instalar posibles sanciones (…) Ya me cansé. Uno acumula injusticias. Esto es una plaga de mentirosos. Acá te dan una cancha terminada hace 3 días con las uniones no cerradas. Los campos de entrenamiento eran un desastre”, inició diciendo Bielsa en la conferencia de prensa.

Además, el entrenador de la Selección de Uruguay se refirió a la pelea que se presentó en los minutos finales del juego contra Colombia, aprovechando la oportunidad para lanzar algunas pullas contra los periodistas mundiales, quienes ha criticado fuertemente el actuar de los uruguayos.

“Estamos en Estados Unidos, entre comillas, el país de la seguridad. Si los jugadores no hacían eso hubiesen sido condenados. ¿Cómo no vas a defender a tu mamá, a tu hermana o a un bebé? (…) Hay un porcentaje del periodismo que no señala esto. Hay algunos que no dicen lo que piensan y dicen aquello que no lastima al poder. Los que administran el poder son los que reparten el dinero”, agregó Marcelo Bielsa.

“Obligaron a los uruguayos actuar”: Marcelo Bielsa

Por último, Bielsa se refirió a la posible sanción que podrían recibir los uruguayos por lo sucedido en el juego contra Colombia, dejando claro que se le tiene que pedir perdón a los jugadores, quienes fueron incitados a actuar de esta manera.

“Hacen una conferencia para mentir. Tengo una colección de fotos de campos de juegos con parches. A Scaloni le dijeron ‘ya hablaste una vez, no más’. Los futbolistas fueron obligados para hacer esto. La sanción tiene que ser para los que los obligaron”, finalizó Bielsa.