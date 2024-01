Mariana Pajón mantiene la fe en que Colombia recuperará la sede de los Juegos Panamericanos

El país aún sigue en la incertidumbre sobre si se recuperará o no la sede de los Juegos Panamericanos de 2027 que se iban a realizar en Barranquilla, esto hasta que Panam Sports decidiera retractarse de la decisión por el incumplimiento de unos pagos que hizo el Gobierno Nacional a la organización deportiva.

En entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, la deportista Mariana Pajón habló sobre la fe que aún mantiene para que el país recupere la sede de las competencias deportivas.

¿Crees que podemos recuperar la sede de los Juegos Panamericanos?

No pierdo la fe, sé que está complejo, sé que Panam Sports está dolido, está preocupado de que perdió algo que es muy importante que la credibilidad de un país para poder hacer unos juegos como estos, pero yo creo que unidos todos y demostrando que sí, que hay voluntad, que se puede organizar nuevamente, que faltan dos años y medio para tener esta sede.

Barranquilla la quiere, la necesita, yo creo que sí, hay que volver a ganar la credibilidad, no se pierde la fe, yo sé que está complejo, muy complejo, pero sé que hay voluntades por muchos lados para que se vuelva a salir, entonces, pues ahí está la fe.

Un grupo de deportistas se unieron para recuperar la sede ¿Los han llamado desde el Gobierno?

No, todavía no, pero yo creo que con la voluntad que tenemos algunos deportistas de sacar eso adelante, de poner nuestra voz, de crear también un precedente, yo creo que eso es lo bonito, que nos estamos uniendo.

Aquí no hay si el Gobierno llama, o no, vamos todos para un mismo lado a luchar por un país, las sedes, Colombia no es Barranquilla, es Colombia lo que se pierde por no tener esta sede, es muy grande, no es solamente que los deportistas vayan, compitan, que vengan otros deportistas, el impacto social y económico que pierde Barranquilla y la zona del Caribe y Colombia entera es grande.

Por eso lo estamos haciendo, yo no sé ni siquiera si voy a estar ahí compitiendo, o no, la verdad lejos, no creo incluso, pero la idea es que a los deportistas les quede algo positivo de esa sede.

¿Quiénes son los deportistas?

Son nombres muy bonitos, héroes y deportistas que queremos muchísimo, que en Colombia los queremos y los admiramos un montón.

Estamos haciendo algunos pasos para nosotros ayudar a que la sede quede en Barranquilla en 2027. La idea es esa, que este grupo crezca, que este grupo permanezca, que no sea solo para esta sede, sino que velemos también por todos deportistas que vienen, nosotros ya llegamos, nosotros ya hemos obtenido cosas muy lindas, pero viene un grupo de deportistas que necesita apoyo más allá que una sede.

Es bien bonito lo que se ha creado, que son atletas por Colombia, literal atletas y deportistas que queremos a Colombia y queremos cosas bonitas para el país, entonces bacanísimo que tengamos una voz de nosotros para el país.

¿Qué le dirías al presidente si conversas con él?

Que crea en el deporte, que crea en nosotros como embajadores de este país, que lo que queremos es que estemos mejor, queremos aportar más allá de medallas.

¿Le recomendarías que cambie de ministra de Deporte?

No, yo no sé porque no conozco su trabajo, no sé qué está haciendo, no sé si lo hace bien, mal, no podría yo meterme ahí y decir algo que desconozco, entonces simplemente pienso que la persona que está en el Ministerio del Deporte tiene que creer en la importancia que tiene el deporte en nuestro país y que luche por los deportistas.

¿Si sirve tener un Ministerio del Deporte en Colombia?

Necesitamos un Ministerio del Deporte, un Ministerio bien liderado, con responsabilidad hacia los deportistas, con corazón, a mí me encantaría ver un deportista que dirija eso, porque las necesidades, conoce y le duele, entonces yo creo que eso es lo más importante.