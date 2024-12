Nacional recuperó a una de sus grandes figuras para la vuelta de la final vs. Tolima

Como era de esperarse, el Comité Disciplinario de la Dimayor habilitó a Marino Hinestroza para el partido de vuelta de la gran final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Deportes Tolima y el conjunto verdolaga podrá contar con una de sus máximas figuras en este segundo torneo de la Liga BetPlay 2024 a pesar de la intención de los ‘pijaos’ para que esto no se hiciera efectivo.

Según se conoció en la tarde de este viernes 20 de diciembre, la Dimayor suspendió la sanción que se le había impuesto al joven futbolista por la polémica celebración que tuvo en El Campín, donde festejó un tanto frente a Millonarios limpiándose su boca con un banderín que tenía los colores azul y blanco.

La sanción inicial fue de dos jornadas, sin embargo, el club antioqueño apeló al artículo 42 del Código Disciplinario Único, en el que se establece que la sanción puede quedar en suspenso cuando se ha pagado la mitad de la misma. Teniendo en cuenta que Marino se perdió la final de ida, podrá estar este domingo en la vuelta en el Atanasio Girardot.

Tolima intentó interferir en esta decisión

Teniendo en cuenta que esta suspensión de la sanción se preveía, la institución del Deportes Tolima se anticipó y envió una solicitud formal al Comité Disciplinario para que Marino no pudiese estar en la final de vuelta, argumentando que el delantero era reincidente en este tipo de hechos. La solicitud no prosperó.

"(...) Tenemos que el jugador Marino Hinestroza Angulo, posterior a la sanción ya referida, fue nuevamente sancionado por este Comité Disciplinario en aplicación de las normas del CDU de la FCF, a través de la Resolución N° 115 del 13 de diciembre de 2024 art. 8° así: 'Sancionar al señor Marino Hinestroza Angulo, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con multa de tres millones doscientos cincuenta mil pesos ($3.250.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 69 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la Final Ida de la Copa BetPlay Dimayor 2024, entre el Club Atlético Nacional S.A y el Club América de Cali S.A.'", dice la carta que Tolima envió al tribunal.

"En ese sentido, en caso de ser solicitada la suspensión parcial de ejecutoriedad de la sanción disciplinaria del jugador Marino Hinestroza Angulo, es evidente que no procede, por cuanto el requisito subjetivo que exige la norma, como es el de no contar con antecedentes disciplinarios (numeral 2 del artículo 42 del CDU), no se cumple, ya que para la fecha cuenta con un antecedente de sanción disciplinaria por infracción del CDU de la FCF en el art 69", agrega el documento.

"Como es evidente, nos encontramos frente a un jugador que pese a los hechos ocurridos en los que ha provocado a los aficionados con actos ofensivos, no ha cambiado su conducta, incurriendo en nuevas infracciones disciplinarias, razón por la que consideramos no podría accederse a una suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción, mucho menos cuando estamos sufriendo una serie de eventos violentos en el futbol que ameritan enviar un mensaje contundente en el sentido que no se admite ninguna conducta que incite y provoque a otros, menos de un jugador quien es referente de niños, jóvenes y adultos; y que por lo tanto le debe aplicar toda la severidad de la potestad disciplinaria", agregó el Tolima.

De esta manera, el Comité rechazó las intenciones del equipo de la capital Musical de Colombia, señalando que anteriormente había ocurrido con Marino Hinestroza, pero en otro torneo.

" (...) Sobre la sanción que impuso este órgano disciplinario contra el Jugador Marino Hinestroza Angulo, a través de la Resolución No. 115 de 2024, se indica que la misma fue por una infracción cometida en desarrollo de la Copa BetPlay Dimayor 2024, por lo tanto dicha sanción no puede ser tenida como un antecedente", respondió el Comité.