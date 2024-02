Mario Sabato: “Arranqué desde muy abajo, hacía malabares para poder comer”

Un completo éxito ha sido la llegada de Mario Sabato al Canal RCN y sus narraciones del ciclismo colombiano. El relator argentino ya hizo vibrar a los aficionados del deporte pedal en los Nacionales de Ruta y el Tour Colombia 2.1 y seguirá con el paso de las semanas con las más importantes vueltas del mundo.

El argentino más colombiano posible recorrió diferentes municipios de Boyacá y Cundinamarca, donde recibió el cariño de miles de colombianos que vibran con sus emocionantes narraciones y en entrevista con Noticias RCN contó algunos detalles de lo que fue su llegada al Canal RCN.

Mario Sabato en RCN

“Me llamó Andrea Guerrero. Me habían comentado que RCN le iba a apostar todo el año al ciclismo así que por ahí me ofrecen para ir al Canal y yo tenía mi vida tan linda, tan acomodada, tan tranquila con mi trabajo en ESPN. Yo he narrado las mejores carreras del mundo y cuando venía a Colombia decía que tenía que narrar alguna de este país. Es un desafío muy grande, pero estoy muy feliz”, aseguró.

“Yo fui muy feliz en ESPN, era parte de mi vida. Tenía que dejar la comodidad, lo consulté con mi familia y acá estoy. Al principio tenía mucho miedo, pero mi esposa siempre me ‘bancó’ desde el día uno. Vivo en Buenos Aires y vengo a los eventos importantes”.

Momentos difíciles de Mario Sabato

El relator argentino abrió su corazón en medio de la entrevista y tras recibir un mensaje de su esposa Karina Vidal contó detalles de los momentos más difíciles que tuvo que vivir junto a su pareja a lo largo de su juventud.

“Nosotros arrancamos juntos muy chicos. Arrancamos muy de abajo, nos prestaban casas para vivir, yo hacía malabares para comer, pero desde el día uno ella me dijo que yo iba a ser algo importante. De verdad no teníamos para comer ninguno de los dos”.

Más información: Alcaldía de Medellín anunció sanción a Atlético Nacional por daños en el Atanasio Girardot

“Dudé muchas veces porque cuando llegan las cuentas y no puedes pagarlo o cuando vas al supermercado y tienes que ver el precio del producto más barato para poder darles de comer a tus hijos y que una mujer esté siempre a tu lado bancándote, fue una fortuna para mí. Gracias a ella tenemos lo que tenemos”, sentenció.