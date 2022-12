Messi recibió duras críticas debido a su mensaje por muerte de Pelé

La leyenda del fútbol mundial, el brasileño Pelé, falleció este jueves a sus 82 años y grandes figuras del deporte han lamentado la muerte de uno de los más grandes de la historia, entre ellos el argentino Lionel Messi, quien dejó un corto mensaje en sus redes sociales para ‘O Rei’ y recibió cientos de críticas por su frialdad ante la partida del tricampeón del Mundo.

Messi, flamante campeón mundial en Catar-2022, señaló: "Descansa en paz Pelé" y acompañó su escrito con una imagen junto al astro brasileño.

Le puede interesar: Así fueron los homenajes a Pelé en varios estadios del mundo

Edson Arantes do Nascimento murió “como consecuencia de la falla de múltiples órganos, resultado de la progresión del cáncer de colon asociado a su condición clínica previa", informó en un boletín médico el Hospital Albert Einstein, donde el exjugador había ingresado hace exactamente un mes.

Con el anuncio oficial de la muerte del máximo ídolo brasileño, varios futbolistas de la actualidad se pronunciaron en sus redes sociales y publicaron sentidos mensajes por par partida de uno de los más grandes de la historia. Sin embargo, el dolor al parecer no se trasladó hacia Lionel Messi, quien recibió miles de críticas por la frialdad con la que despidió a la leyenda.

Vea también: Así se vive el duelo nacional en Brasil por la muerte de Pelé

“Pelé escribía largos y hermosos mensajes en su página de Instagram cada vez que Messi grababa un logro. Ahora que se ha ido, ¿esto es todo lo que Messi puede escribir para Pelé? Es absolutamente ingratitud y orgullo. Messi no demuestra liderazgo muchas veces, esto me he dado cuenta de él. Él consiguió su primera Copa del Mundo después de 20 años de lucha, ¿ahora se siente más grande que el GOAT Pelé?”, fue uno de los comentarios que más se destacó entre las críticas para el argentino.

“Descansa en paz”, fue lo único que escribió Messi ante la partida de Pelé y su corto mensaje le ha costado miles de críticas.

Por otro lado, el legendario jugador será velado en público, del lunes al martes, en el estadio Vila Belmiro de Santos, ciudad a 80 km de Sao Paulo en cuyo equipo Pelé jugó durante casi toda su carrera.

El martes será llevado en un cortejo fúnebre que pasará por el lugar donde vive su madre, doña Celeste, de 100 años, hasta un mausoleo. Ahí su familia lo despedirá en privado, informó en una nota el Santos.