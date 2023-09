Lionel Messi recordó la final del mundo y le tiró un dardo al París Saint Germain

En el estadio Lusail, el 18 de diciembre de 2022, la selección de Argentina, en uno de los partidos más emocionantes de la historia del fútbol, venció a Francia y se consagró como campeona del mundo por tercera vez. Las anteriores fueron en 1978 con Mario Alberto Kempes, y en 1986 con un genial Diego Armando Maradona.

Allí, en Catar, Lionel Andrés Messi Cuccittini, en su quinto Mundial, levantó la Copa del Mundo y quedó en la eternidad de la existencia del balompié. En ese entonces militaba en el París Saint Germain, equipo a que llegó tras su inesperada salida de la institución de la que es el máximo ídolo de su historia, el Fútbol Club Barcelona.

Las palabras de Lionel Messi

En entrevista con Migue Granados, el capitán campeón del mundo dijo: “Se dio así. La verdad que no fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y, si bien yo no estaba bien ahí, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo, y si tenía que ser así…”.

Los del Paris? Terriblemente dolidos: el único campeón del mundo sin reconocimiento. pic.twitter.com/CN1t5kfcSZ — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

“La verdad que re-bien con él (Kylian Mbappé). Después era entendible: estaba en el lugar al que le habíamos ganado la final y que, entre comillas, por culpa nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez. Y fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, aparte de los otros 25 jugadores”, profundizó uno de los mejores futbolistas de la historia.

¿Vuelve a Rosario?

Sobre un posible regreso a Rosario para jugar en Newell’s Old Boys, el equipo en el que estuvo en sus divisiones menores antes de viajar con 13 años a Barcelona, manifestó: “En lo personal, y más después de haber sido campeón del mundo, siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino y jugar en Newell’s, que yo era chiquito, iba a la cancha y era mi sueño jugar ahí”.

El sueño de jugar en el fútbol argentino. Será? pic.twitter.com/ccLYEYtvat — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Actualidad en Inter Miami

Tras su temprana sustitución en el partido del Inter Miami del miércoles, el técnico Gerardo Martino avanzó que Lionel Messi y Jordi Alba serán baja en la jornada del fin de semana de la MLS y son duda para la final de la US Open Cup del 27 de septiembre.

Tanto Messi como Alba, que venían arrastrando fatiga muscular, regresaron al once inicial este miércoles pero tuvieron que ser sustituidos en los minutos 37 y 35 de la goleada 4-0 ante el Toronto FC.