Polémica de exjugador de la Selección Colombia con su expareja: hijos en medio del conflicto

Durante las últimas horas, se ha formado una fuerte polémica que envuelve a un exjugador de la Selección Colombia, quien al parecer ha tenido algunos problemas con su expareja y la manutención de sus hijos, lo que ha generado un sinfín de comentarios en las redes sociales, pues fue allí donde se conoció la denuncia.

El jugador que se encuentra bajo el foco de todos los medios de comunicación es Michel Ortega, actual jugador de The Strongest de Bolivia, y que fue denunciado por su expareja Laura Jaramillo, quien por medio de sus redes sociales dejó ver que el volante no ha respondido económicamente por sus hijos.

Denuncia de Laura Jaramillo sobre Michael Ortega

Por medio de su cuenta de Instagram, la mujer publicó en sus historias una fuerte denuncia contra el exjugador de la Selección Colombia, asegurando que no ha logrado que Michael Ortega responda económicamente por sus hijos, afirmando que ya son varios años de lucha y no ha podido obtener resultados.

“Siento mucho tener que utilizar mis redes, para esto, les juro que he pensado tanto en hacerlo, pero ya me siento desesperada. Teniendo en cuenta que he contratado 3 abogados en diferentes tiempos para poder por la vía legal y evitar este tipo de escándalos hacer que Michael cumpla con sus obligaciones y ninguno ha podido hacerlo cumplir con lo que le corresponde y con lo que debe de varios años que no dio un peso a sus hijos, pero no sé qué pasa con la ley en Colombia que se supone que ampara tanto a los menores, pero yo llevo años en esta lucha y ya me siento agotada”, aseguró la mujer.

Michael Ortega respondió a la denuncia de su expareja

Ante la fuerte denuncia que realizó la mujer, Michael Ortega respondió a lo sucedido y por medio de sus redes sociales dejó ver que su expareja estaría aparentemente mintiendo, pues según él ha realizado varias transferencias a la cuenta de Laura, afirmando que solo falta pasar la cuota del mes de agosto.

“Ya te hago la cuenta de cuánto dinero te he girado desde el 27 de enero del 2023 hasta ahora, como ya veo que quieres arreglar por redes todo, lo haremos por acá. Lo único que no he hecho es girar lo de este mes, ya que cuento hasta el 31 de agosto y lo hago porque siempre dices que nunca te doy nada. Vamos a mostrar pruebas al día de hoy”, aseguró el volante en sus redes sociales.