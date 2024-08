Reacción de Carlos Antonio Vélez a la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos de Eliminatorias

Se acerca la doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial del año 2026, las cuales se llevarán a cabo en el mes de septiembre. Luego de la Copa América, Colombia buscará resarcirse cuando se mida con Perú y Argentina.

Pensando en estos dos encuentros, Néstor Lorenzo, técnico del combinado nacional, dio a conocer este jueves la convocatoria de 26 jugadores, dejando varias novedades.

En el listado, se destaca la presencia de referentes como James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias, entre otros. Sin embargo, también se resaltó el llamado de nuevos jugadores como Jhon Solís, Juan Camilo Hernández y Juan David Cabal.

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez a la convocatoria

Luego de conocerse el listado de jugadores, las reacciones no se hicieron esperar.

Una de las más esperadas era la de Carlos Antonio Vélez, analista que mediante su cuenta de X, mostró su gusto por la nueva generación y uno que otro malestar por el llamado de otros jugadores.

"Me gustan las caras nuevas en la Selección Colombia", dijo de entrada Vélez, refiriéndose a los nombres mencionados anteriormente.

No obstante, agregó: "igual me siguen sobrando Mina y S Arias".

Sobre el llamado de James, el periodista fue más enfático y dijo: "A James lo acaban de contratar y ya se viene sin conocer a sus compañeros alargando la adaptación a su nuevo club… gesto repetido".

Por último, Vélez fue crítico con el no llamado de Miguel Borja, delantero de River. "Está claro que Borja puede marcar 1000 goles y no es elegible. Me dicen que es porque no es importante sin el balón… cierto, pero ojo que en nómina hay otros que tampoco ayudan a marcar y ahí están", cerró.

Conozca la convocatoria de la Selección Colombia