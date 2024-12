Miguel Ángel Borja ya dio a conocer públicamente su deseo: ¿River o Junior?

Miguel Ángel Borja ha dado de qué hablar en las últimas horas con sus nuevas declaraciones en acerca de su futuro futbolístico y el delantero colombiano dio a conocer públicamente cuál es su deseo para el año entrante luego de algunas especulaciones acerca de su salida de Rive Plate o posible regreso al FPC.

Borja ha vestido las camisetas de diferentes equipos del fútbol colombiano y en los que más se destacó fue Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, por lo que su fichaje sumaría a cualquiera de los equipos interesados. Sin embargo, el goleador tiene otros planes.

Miguel Borja se quiere quedar en River Plate

El experimentado delantero habló en las últimas horas con ESPN Argentina y señaló de manera contundente que su intención es quedarse por muchos años más en River Plate, pues se ha sentido bastante cómodo en Buenos Aires y su familia también disfruta del ‘mundo River’.

“River es mi casa, me siento a gusto”, empezó diciendo el futbolista colombiano.

“Sí, claro (quiero seguir en River mucho tiempo). Desde el primer día me hicieron sentir como en casa. El mundo River es algo especial, mi familia se siente a gusto en Argentina y lo lindo y especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso a mí me encanta, que me exijan y me ayuden a ser mejor cada día”, agregó sobre su intención de quedarse en Buenos Aires.

“En River he sido feliz, he tenido plenitud y he sentido que he hecho muchas cosas que me han ayudado en lo personal para ser feliz y espero que sea así por mucho tiempo”, añadió.

Finalmente, el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016 manifestó entre risas que intentará convencer a Juan Fernando Quintero para que vuelva a ponerse la camiseta de la banda cruzada con la que ya hizo tanta historia.

“El hecho de tener una amistad con Juanfer hizo que yo tomara la decisión de ir a River. Sé la calidad que él tiene y lo que me iba a aportar él y a ayudar a marcar goles (...) ¿Si le dije a Juanfer que se suma ahora a River? Hay que preguntarle a él, él me convenció para ir, ahora me toca a mi convencerlo para que nos dé una mano, ja”, sentenció.