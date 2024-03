Miguel Ángel Borja se puso a disposición de Lorenzo: “Quiero aportarle a la Selección Colombia”

Para nadie es un secreto que Miguel Ángel Borja es uno de los delanteros colombianos con mejor presente en el fútbol internacional, pues el atacante colombiano lleva en el presente año nueve goles en tan solo 8 partidos, siendo el goleador del equipo argentino en la presente temporada.

Ante el gran momento que vive el cordobés en Argentina, muchos comienzan a pedir a Miguel Ángel Borja para la convocatoria de la Selección Colombia en los juegos amistosos del combinado nacional en Europa, pues el delantero podría ser una de las soluciones de gol del equipo tricolor en el presente año.

Miguel Ángel Borja sueña con regresar a la Selección Colombia

En conversaciones con ESPN F90, Miguel Ángel Borja mostró su deseo por volver al equipo nacional, dejando claro que Néstor Lorenzo ha tenido una buena presentación desde que se posicionó en el banquillo de la Selección Colombia, pues fue la única selección sudamericana invicta en el 2023.

“Él ha hecho un buen trabajo con la Selección, está invicto desde que la tomó y ante eso no puedes entrar a discutir, yo simplemente me dedico a hacer lo mío, lo que me corresponde, por lo que me trajo River que fue para aportarle en la ofensiva y después las decisiones las toma el cuerpo técnico”, afirmó Miguel Ángel Borja sobre la Selección Colombia.

Además, mostró su entusiasmo por volver a una convocatoria de la Selección Colombia, pues el delantero no ha sido tenido en cuenta desde que Néstor Lorenzo llegó al combinado nacional, pues a pesar del gran rendimiento del delantero ha preferido tomar otras alternativas dentro de la convocatoria.

“Yo siempre voy a estar a disposición, soy hincha de la Selección, soy el primero en sentarme a ver los partidos y otra cosa, cuando estuve lesionado, que eso muy pocos lo hablan, estuve lesionado en mi mejor momento y me perdí una triple fecha de Eliminatorias. Cuando fui a la Selección traté de dar el máximo y si el profe me tiene en cuenta sabe que va a contar conmigo al 100%, porque quiero aportarle a la Selección y es mi mayor deseo”, aseguró Miguel Borja.

Último partido de Miguel Ángel Borja en la Selección Colombia

Cabe mencionar que el último partido que Miguel Ángel Borja disputó con la Selección Colombia fue el 25 de marzo del 2022. En esta oportunidad, el delantero ingresó desde el banco de suplente y logró marcar el segundo gol del combinado nacional contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.