¡No lo podían creer! Insólito fallo de Miguel Borja con el arco a su merced en Libertadores

River Plate ganó 2-0 en el debut de la Copa Libertadores contra Deportivo Táchira, pero la verdad es que le costó más de la cuenta para encontrar el gol. Fue en los últimos 20 minutos que el 'millonario' encaminó su triunfo con los cambios que metió Martín Demichelis.

Boselli anotó en el minuto 72 con la suerte de su lado, pues un despeje le pegó en la cara y el balón terminó entrando al arco, y Fonseca aumentó la cuenta en el 79 con un bombazo a unos 35 metros de distancia.

Fue clave en el triunfo de River el ingreso desde el banco de suplentes de la 'joya' Claudio Echeverri, que dio sentido a la ofensiva del equipo cuando se le complicaba su visita a Venezuela.

Miguel Borja falló un gol increíble en triunfo de River Plate

Aún con la tranquilidad de sumar los tres puntos en el primer partido de la Libertadores, River Plate pudo tener mucha más tranquilidad en el partido de no haber sido por una insólita acción de Miguel Ángel Borja. El goleador no estuvo fino esta noche en Venezuela y no pudo figurar en la victoria de su club.

El colombiano contó con una chance inmejorable para marcar en el inicio del partido. Al minuto 12, Facundo Colidio bajó sobre la raya final un envío largo de Sebastián Boselli. Con la frente, el atacante dio un pase servido a Borja de frente al arco y a pocos centímetros de la línea de gol para que metiera un frentazo y enviara la pelota al fondo de la red.

Al momento de impactar el balón el 'colibrí' dudó ante la salida del arquero y dejó pasarlo. Nadie en River, ni siquiera el propio Martín Demichelis podía creer el gol que había dilapidado Miguel Ángel Borja, el goleador del equipo que registra 11 anotaciones en 13 partidos en lo que va del 2024.

El fallo de Miguel Borja en video

El partido entre River Plate y Deportivo Táchira en el estadio Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, abrió el Grupo H del torneo continental, que el miércoles completará su primera jornada con un enfrentamiento entre Nacional de Uruguay y Libertad de Paraguay.