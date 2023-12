Miguel Ángel Russo celebró por lo alto el campeonato de Rosario Central y recordó a Millonarios: video

El reconocido técnico argentino, Miguel Ángel Russo, no pudo ocultar su emoción y alegría al coronarse campeón de la Copa de la Liga Argentina junto al equipo de Rosario Central. Tras el triunfo por 1-0 frente a Platense, que les concedió el tan anhelado título. En medio de su alegría, Russo expresó su gratitud y satisfacción por sumar un nuevo trofeo a su exitosa carrera como entrenador.

La celebración del título con el club de Rosario no pasó desapercibida para Russo, quien no olvidó mencionar su paso por Millonarios. Hace exactamente seis años, el técnico argentino se coronó con el equipo ‘embajador’ al vencer a Independiente Santa Fe, logrando la estrella 15 para los bogotanos. En aquel entonces, Russo también debió enfrentar desafíos personales relacionados con su salud, lo que hizo de esa conquista un logro aún más especial. "Son fechas especiales, el 17 salí campeón con Millonarios, también estaba toda mi familia, contentos ellos. Hoy me toca ser campeón acá, es bueno salir campeón acá y deseo lo mejor para todos”, manifestó Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo celebró con Rosario Central y recordó a Millonarios

"AGRADEZCO MUCHO TODO ESTO"



Miguel Ángel Russo y su alegría y emoción por ganar la Copa de la Liga con Rosario Central.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/LBbE9iteWB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 17, 2023

Cabe destacar que Russo siempre ha expresado su agradecimiento a Millonarios por el trato recibido durante su etapa en Bogotá y por su constante apoyo para que pudiera entrenar y cuidar de su salud al mismo tiempo.

Lea además: Rosario Central se proclamó campeón en Argentina de la mano de Russo y Campaz

Rosario Central sumó un título más de la mano de Miguel Ángel Russo

La consagración de Rosario Central en la Copa de la Liga Argentina representa un hito importante en la trayectoria de Miguel Ángel Russo como entrenador. Su trabajo y esfuerzo han sido recompensados una vez más, esta vez con el equipo de Rosario, dejando en claro su capacidad para liderar a los equipos hacia la gloria.

"Agradezco mucho todo esto" fue la expresión que acompañó la alegría y emoción de Miguel Ángel Russo tras su victoria y consagración con Rosario Central en la Copa de la Liga Argentina. El reconocido entrenador es consciente del apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera y no pierde la oportunidad de expresar su gratitud a quienes han estado a su lado en cada paso de su camino.

La victoria de Miguel Ángel Russo y su equipo de Rosario Central ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol argentino. Su consagración como campeones de la Copa de la Liga Argentina es una muestra más de su talento y profesionalismo. Sin duda, este logro se uno a los títulos previos en la exitosa carrera de Russo como entrenador, consolidando su reputación como uno de los técnicos más destacados en el ámbito futbolístico.