¡Problemas en Millonarios! Juan Pablo Vargas será baja para la final contra Junior

Las noticias que llegan por parte de Millonarios no son para positivas, pues luego de lo acontecido en el juego contra el Independiente Medellín, el conjunto bogotano alista lo que será el juego de la gran final vs. Junior de Barranquilla, donde, lastimosamente, el conjunto azul tendrá una baja sensible.

Previo al juego de la final en la capital del Atlántico, NoticiasRCN.com pudo conocer que Juan Pablo Vargas sufrió una molestia física en un entrenamiento, motivo por el cual, el jugador no pudo viajar con el grupo de concentrados para el juego contra Junior, perdiéndose nuevamente una final con el conjunto azul.

Ahora, el departamento médico de Millonarios dio a conocer por medio de un comunicado, que la situación de Juan Pablo Vargas sería más complicada de lo que parece, pues el defensa central tiene un problema en el ligamento colateral externo y será bajada del conjunto azul por un largo tiempo, esto dependiendo su evolución.

Parte médico de Juan Pablo Vargas

“Luego de realizarse la evaluación de las imágenes diagnósticas, se confirmó que el defensor central, Juan Pablo Vargas, sufrió un esguince de ligamento colateral externo. El jugador costarricense se encuentra finalizando su primera semana de rehabilitación. El alta médica será según la evolución (…) Recordemos que Juan Pablo se lesionó en el entrenamiento previo a la Superliga de ida disputada en Barranquilla, por lo que desde entonces no ha sido convocado a la Superliga de ida, de vuelta y a las primeras fechas de la liga 2024-1”, aseguró Millonarios en el comunicado.

Vale mencionar que tras la información que dio a conocer Millonarios, esta será la octava final que Juan Pablo Vargas se pierde con el conjunto capitalino, pues las lesiones y las convocatorias han sido los principales factores por las que el defensa central no ha podido estar en los juegos más importantes de la escuadra capitalina.

Jorge Arias, el reemplazo de Juan Pablo Vargas

Se espera que para el juego contra Junior de Barranquilla por la final de la Superliga, Jorge Arias sea el reemplazo de Juan Pablo Vargas, pues el jugador se ha ganado la confianza de Alberto Gamero para tener un puesto en el once titular de Millonarios y estar en los juegos más importantes del conjunto azul.

Cabe recordar que la gran final contra Atlético Nacional en el primer semestre del 2023, Jorge Arias fue el reemplazo de Juan Pablo Vargas, quien se encontraba concentrado con la Selección de Costa Rica. En esa oportunidad, Millonarios saldrá campeón y logró su estrella 16.