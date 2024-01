Millonarios Femenino le 'robó' dos figuras a Santa Fe: se desató la polémica en redes sociales

Millonarios Femenino quiere conquistar su primera estrella y conformó un equipo de lujo de cara a la temporada 2024. Angie Vega llegó a reemplazar a Álvaro Anzola y realizó varios cambios en la plantilla. La estratega caleña, quien viene de dirigir a Deportes Antofagasta Femenino en Chile, le 'robó' dos figuras a su rival de patio, Independiente Santa Fe.

Liana Salazar y Daniela Garativo, exjugadoras del 'cardenal' y que fueron campeonas en el 2023, se vistieron de 'azul'. La experimentada volante bogotana, de 31 años, era un emblema en las 'leonas' y su cambio de bando generó polémica en redes sociales. "Se fue a un equipo sin títulos que todavía no gana un clásico", "se me acaba de caer un ídolo" o "bueno se fue a fracasar a un equipo chico, por acá ni vuelva", se leyó en 'X', tras la partida de la ex Corinthians.

Por su parte, la hinchada 'albirroja' se había encariñado con Garavito, quien supo ser subcampeona del mundo en la categoría Sub-17. Sin embargo, la volante bogotana, de escasos 18 años, volvió al equipo que la formó.

¿A qué otras jugadoras fichó Millonarios Femenino de cara al 2024?

Entre las 21 incorporaciones resaltan Michelle Lugo, Tatiana Ariza y Lina Gómez, Tatiana Ariza, Kena Romero, Daniela Castellanos, Michelle Lugo, Laura Bolaño, María Fernanda Gutiérrez, Reina Torres, Diana Chaves, Luna Reyes y Ledys Calvo.

¿Cómo quedó conformada la plantilla de Millonarios Femenino para 2024?

Cuerpo técnico:

Angie Vega – DT

Diego Rodríguez – AT

Steward Hurtado – PF

Andrés Playonero – PA

Arqueras

Gabriela Bórquez (Chile)

Michell Lugo (Bogotá D.C.)

Luna Reyes (Bogotá D.C.)

Defensas y volantes

María Fernanda Gutiérrez (Acacías, Meta)

María Marquines (Tumaco, Nariño)

Laura Tamayo (Armenia, Quindío)

Daniela Garavito (Bogotá D.C.)

Daniela Castellanos (Buacaramanga, Santander)

Ledys Calvo (Valledupar, Cesar)

María Alejandra Leal (Bogotá D.C.)

Liana Salazar (Bogotá D.C.)

Lesly Olivares (Chile)

Laura Bolaño (Valledupar, Cesar)

Diana Chávez (Tunja, Boyacá)

Delanteras