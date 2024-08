Millonarios, sin ideas después de más de 20 días de trabajo: ¿qué dijo Gamero tras la derrota?

Millonarios volvió a la acción en el fútbol colombiano después de más de 20 días de para y el equipo capitalino no logró dar una imagen distinta a la que venía mostrando en los primeros partidos del segundo semestre del 2024.

El elenco ‘embajador’ cayó 2-1 en Sincelejo frente a Águilas Doradas y sus miles de aficionados se mostraron nuevamente defraudados con el trabajo del equipo en condición de visitante.

Los capitalinos tuvieron 23 días de para debido a algunos aplazamientos de partidos, por lo que sus hinchas se ilusionaban con un mejor trabajo en la reaparición del equipo, sin embargo, esto no fue así y a pesar de haber comenzado ganando el juego contra Águilas, todo terminó con una nueva derrota que pone en aprietos al club en la tabla de posiciones.

Alberto Gamero, el más señalado

A pesar de que algunos niveles individuales están muy bajos en los jugadores, la figura del entrenador Alberto Gamero ha sido la más señalada por los hinchas, pues el equipo parece quedarse sin ideas y el trabajo no se logra percibir en los partidos oficiales.

De esta manera, el técnico samario habló en rueda de prensa tras la derrota en Sincelejo y aseguró que Águilas había ganado bien por el trabajo que había realizado.

“Los dos goles fueron más desconcentración que virtud del contrario, nos equivocamos, nos pasa eso, no hay salvación, lo buscamos, lo intentamos, pero no lo logramos, Águilas por su trabajo ganó bien”, dijo inicialmente.

Sobre la falta de gol en el equipo, Gamero dijo: “Hacemos un gol y no seguimos, es un tema que analizamos mucho, el porque no buscar otro gol cuando hacemos uno, cuando el rival encuentra un gol, así no este jugando bien, le da vida, le da entusiasmo”.

“Es una realidad, hemos ensayado con todas las estructuras y esquemas de juego para crear opciones de gol, era importante la posesión del balón, ese es el error, no tenemos la pelota y nos cuesta aún más, antes generábamos y errábamos, ahora no estamos creando y eso nos lleva a la inseguridad que tiene el equipo; durante los primeros quince minutos tuvimos un equipo mucho más suelto y tranquilo, luego caímos en equivocaciones. Tenemos que mejorar para generar opciones de gol y también para defendernos mejor”.

Finalmente, el técnico habló sobre lo que buscó con las modificaciones: “No tuvimos la posesión de balón, simplemente hubo pasajes del partido donde nos defendimos bien, por eso los cambios, vi que no teníamos el balón y buscamos profundidad, que no tuvimos, por eso la entrada de Palacios y Giordana, un extremo que buscara un centro para los dos nueves que había en cancha, hemos entrenado muchas veces cambios de estructura”.