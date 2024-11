Andrés Felipe Román y los demás jugadores que han pasado por Millonarios y Nacional

Este viernes 29 de noviembre, Millonarios recibirá a Atlético Nacional para disputar un duelo correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Andrés Felipe Román, quien defendió la camiseta 'embajadora' en 114 oportunidades (nueve goles, 12 asistencias e incluso llegó a portar la cinta de capitán), volverá a El Campín vestido de 'verde'.

El fichaje de Román por Nacional generó malestar entre la afición 'azul'. El lateral bogotano hizo todo el proceso en las divisiones inferiores de Millonarios y se ganó el cariño de la afición del club capitalino. Ganó la Liga 2017-I contra Independiente Santa Fe y la Superliga 2018 contra el 'verdolaga'.

El 16 de febrero de 2021 se oficializó su préstamo a Boca Juniors; sin embargo, el 'xeneize' no continuó con la operación por la supuesta detección de un problema cardiaco. Millonarios lo acogió y le practicó exámenes médicos que desmintieron el diagnóstico del cuadro argentino. Volvió a las canchas con el 'albiazul'; no obstante, decidió no renovar su contrato y llegó como agente libre a Nacional.

Han sido muchos los jugadores que pasaron por ambas escuadras. En el extenso listado sobresalen futbolistas René Higuita, Óscar Córdoba, Francisco 'Cobo' Zuluaga, Gerardo Bedoya, Gabriel Jaime 'Barrabás' Gómez, Santiago Escobar, Albeiro 'El Palomo' Usuriaga y Delio 'Maravilla' Gamboa. 'Mundo Millos' recopiló a los jugadores que defendieron las dos camisetas.

Futbolistas que hayan jugado en Millonarios y Atlético Nacional

Arqueros

René Higuita, Ómar Franco (campeón con Milonarios), Eduardo Blandón, Fabio 'Gallina' Calle, Óscar Córdoba, Raúl Navarro, Milton Patiño, Bréiner Castillo, Otoniel Quintana, Luis Gerónimo López, Efraín 'Caimán' Sánchez, Víctor Cañón, Pablo Centurión, José Fernando Cuadrado, Christian Vargas y Cristian Bonilla.

Defensas

Rubén Darío Bustos, Nelson 'El Rolo' Flórez, Néstor Vásquez, Sergio Loaiza Arango, Nolberto Molina, Robert 'Tachero' Martínez, Francisco 'Cobo' Zuluaga (también fue DT de ambos equipos), Yohan Viáfara, Héctor Lombana, Antonio 'Gringo' Palacios, Iván Hurtado, Román Torres (campeón de liga con ambos clubes), Santander Ospina, Léiner Orejuela, Francisco Foronda,Andrés Mosquera, Édgar Cataño, Julio Édgar 'Chonto' Gaviria, Teófilo Campas, José Luis Vasco, Járol 'La Roca' Martínez (campeón de liga con Millonarios), Gildardo Gómez, Gerardo Bedoya (volante de marca en Millos, llegó directamente de Nacional), Jorge 'El Matador' Herrera, Déiver Machado y Andrés Felipe Román (campeón de liga y superliga con Millonarios, campeón de superliga y copa con Nacional).

Volantes

Germán Morales, Rafael Robayo (le marcó su primer gol a Nacional en Medellín. Campeón de liga y copa con Millonarios), Carlos Gutiérrez, José 'Ringo' Amaya, Avimiled Rivas, Carlos Giraldo, Alfonso 'Ché' Piedrahita, Gabriel Jaime 'Barrabás' Gómez (campeón con Millonarios), Elkin Blanco (campeón de liga con Millonarios y campeón de copa Libertadores con Nacional), Santiago Escobar, Norberto Peluffo, Hugo Contreras, Rubén Horacio Carra, Nicolás Gianastasio, Yulián Mejía, Hugo Morales, Sherman Cárdenas, Hárrison Otálvaro (campeón de liga con Millonarios, le marco gol a Nacional en el 2013. Fue de Millos a Nacional), Jefferson Angulo, Rafael Castillo, Jorge Salcedo, Henry Rojas (campeón de liga con Millonarios y Nacional), Carlos Miguel 'Chiche' Dizz, Luis Pentrelli, Cristian Marrugo y Jhon Duque (campeón de liga y superliga con ambos equipos).

Delanteros

Oswaldo Marcial Palavecino, Albeiro 'El Palomo' Usuriaga, Rubén Darío Hernández, Henry 'Ferry' Zambrano, Carlos Castro (le marcó goles a Nacional el día de la madre en el año 2000. Llegó de Nacional a Millos y fue campeón de copa Merconorte con Millonarios), Héctor Javier Céspedes, Eladio Martínez, Manuel Acisclo Córdoba, Yovanny Arrechea (le marcó dos goles a Nacional en 2010, le marcó a Millos con Nacional en 2011), Orlando Berrío, León Darío Muñoz (le marcó gol a Nacional en el 2009), Carmelo Valencia, Carlos Villagra, Delio 'Maravilla' Gamboa, Fernando Uribe (llegó desde Nacional a Millos. Campeón de Liga y Copa con Nacional), John Jaime 'La Flecha' Gómez, Carlos Campillo, Ariel Valenciano, Felipe 'El Potro' Rivas, César Calero, Jaime Morón, Alex 'Didí' Valderrama, Javier 'El Toro' Tamayo, Juan Jairo 'El Andino' Galeano, Carlos Arango, Carlos Alfredo Mosquera, Raúl Peñaranda, Hernando Piñeros, Gentil Serpa, José Luis Lanza, Jorge «Tato» González, Rafael Gabino Granados, Liborio Guzmán, Edison Angulo, Julio Aragón, Roberto José Castro, Óscar Contreras, Nicolás Lobatón, Óscar Romero, Eduardo Andrés Maglioni, Álvaro Gómez, Aníbal Alberto Tortoriello, Michael Rangel, Luis Páez, Andrés Ramiro 'Manga' Escobar, Dayro Moreno (campeón con Nacional), Fabián González Lasso (salió de Millos a Nacional) y Luis Carlos Ruiz (Campeón de Liga y Superliga con Nacional, campeón de Copa con Millonarios).

Millonarios vs. Nacional: hora y dónde ver

Fecha: viernes 29 de noviembre.

viernes 29 de noviembre. Horario: 8:30 p.m. (hora colombiana).

8:30 p.m. (hora colombiana). Estadio: El Campín.

El Campín. Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

Jhon Hinestroza (Chocó). Televisión: Win Sports +.

Win Sports +. Online: desde NoticiasRCN.com contaremos con las principales incidencias del partido.