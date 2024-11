"A Millonarios no lo conocen porque no es copero": ídolo 'embajador' habló sin tapujos

Para nadie es un secreto que la gran deuda de Millonarios es un título internacional de renombre. El cuadro 'embajador' ha clasificado a las últimas ediciones de los torneos organizados por Conmebol; sin embargo, no ha obtenido los resultados esperados. Bonner Mosquera, el jugador con más partidos disputados con el conjunto capitalino, habló sin tapujos y entregó unas fuertes declaraciones.

El equipo dirigido por Alberto Gamero decepcionó en la última edición de Copa Libertadores. Después de seis años, volvió a clasificar a una fase de grupos y la hinchada 'albiazul' estaba bastante ilusionada. Sin embargo, quedó último en el Grupo E luego de tres empates y el mismo número de derrotas. Millonarios no ganó un solo partido y ni siquiera logró clasificar a los 'playoffs' de la Copa Sudamericana.

En 2007 y 2012 Millonarios llegó hasta las semifinales de 'la otra parte de la gloria' y estuvo cerca de conseguir el anhelado título. Club América y Tigre acabaron con la ilusión de millones de hinchas, quienes no se cansaran de pedir un festejo de esta índole. Mosquera defendió la camiseta de Defensor Sporting después de sus 550 partidos con el 'embajador' y reveló que en territorio uruguayo poco se habla de la institución bogotana.

¿Qué dijo Bonner Mosquera sobre Millonarios?

"Siendo realistas, viví en Uruguay y casi no conocen a Millonarios porque no es un equipo copero (...) Acá todo el mundo lo conoce, pero fuera del país, conocen a Nacional, América de Cali, Once Caldas, Santa Fe, cuando hay equipo hay equipos que han trascendido a nivel continental ahí salen y Millonarios no tanto", señaló Mosquera en una conversación con el programa 'SíSePuedeCast'.

"La gente se fue acercando más al equipo por la Sudamericana 2007, tuvimos la fortuna que fuimos pasando ronda a ronda, en el torneo mejoramos un poquito, pero no mucho, veíamos un equipo internacional y eso es lo que siempre le ha exigido la gente a Millonarios", concluyó.

Bonner Mosquera y sus polémicas declaraciones sobre Millonarios: EN VIDEO