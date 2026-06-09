Alfredo Morelos habló de Millonarios tras perder la final contra Junior

Alfredo Morelos habló tras la derrota de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026 y dejó una respuesta que rápidamente comenzó a generar reacciones entre los aficionados. El delantero no solo asumió la responsabilidad por el penal fallado ante Junior de Barranquilla, sino que también mencionó a Millonarios cuando le preguntaron si la temporada podía considerarse un fracaso.

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Las declaraciones llegaron minutos después de que el equipo verdolaga perdiera la posibilidad de conquistar una nueva estrella en el estadio Atanasio Girardot, escenario donde Junior celebró el título del fútbol colombiano.

¿Qué dijo Alfredo Morelos sobre Millonarios?

En la zona mixta, Morelos fue consultado sobre el balance del semestre de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que el equipo también quedó eliminado de la Copa Sudamericana en una serie frente a Millonarios.

La respuesta del atacante fue directa. El futbolista rechazó que la campaña pueda calificarse como un fracaso y recordó que Nacional logró llegar hasta la instancia definitiva del campeonato.

¿Es fracaso para ti llegar a las finales? Eso ya pasó, amigo. Millonarios quedó eliminado y nosotros estamos en finales. La perdimos, sí y con responsabilidad lo asumimos. Este equipo, desde que estoy acá, ganó finales. Hoy nos tocó perder, pero es como todo en la vida, respondió.

¿Cómo asumió Morelos la derrota en la final ante Junior?

Más allá de la referencia a Millonarios, el delantero también habló de su actuación en la serie y del penal desperdiciado que pudo cambiar el rumbo del compromiso.

Soy un jugador que critican mucho, que dicen, que hablan… Yo acá estoy de corazón con el club más grande del país, sacar la cara ante todo por mis compañeros, los directivos y la gente que me trajo acá, dijo.

Morelos reconoció que siente responsabilidad por la acción y ofreció disculpas públicas tanto a sus compañeros como a la institución y a los hinchas.

Nos faltó suerte. Si convierto el penal, la serie hubiera sido otra porque faltaban 25-30 minutos y nos íbamos a ir encima. Lo asumo yo frente a todos, hoy me disculpo públicamente con el grupo, con la institución; eso me va a hacer crecer como jugador, concluyó.

El atacante aseguró que convertir ese cobro habría modificado el desarrollo del partido, especialmente porque todavía quedaban varios minutos por disputarse y Nacional buscaba acercarse en el marcador.

Ya Millonarios pasó, ese equipo quedó eliminado y nosotros el próximo semestre vamos con la misma motivación. Quedan tres torneos importantes que vamos a pelear, que vamos a luchar, y yo estoy convencido de que el grupo lo voy a hacer, reiteró.

A pesar del golpe deportivo, el jugador defendió su aporte al equipo desde su llegada al club y destacó que ha sido protagonista en campañas que llevaron al conjunto verdolaga a disputar títulos.

“Soy un jugador que critican mucho, pero estoy aquí de corazón con el club más grande del país”, expresó.

El delantero también envió un mensaje de confianza para lo que viene. Señaló que Atlético Nacional seguirá peleando por los torneos que disputará en el próximo semestre y aseguró que tanto él como sus compañeros seguirán trabajando para volver a competir por títulos.

Con la final ya en el pasado, el conjunto antioqueño empezará a planificar una nueva temporada con el objetivo de dejar atrás la derrota ante Junior y enfocarse en los retos nacionales e internacionales que tendrá por delante.