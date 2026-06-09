Hinchas de Atlético Nacional protagonizaron peleas tras perder la final: videos

La derrota de Atlético Nacional ante Junior de Barranquilla en la final de la Liga BetPlay I-2026 dejó escenas de tensión en el estadio Atanasio Girardot. Aunque la mayoría de los aficionados abandonó el escenario deportivo sin inconvenientes, se registraron varias peleas entre hinchas y agresiones contra un seguidor del equipo barranquillero una vez terminó el partido.

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Los incidentes ocurrieron mientras Junior celebraba la obtención del título y los aficionados verdolagas expresaban su inconformidad por el resultado que dejó escapar la posibilidad de una nueva estrella para el club antioqueño.

¿Qué pasó en las tribunas del Atanasio Girardot?

Tras el pitazo final, el ambiente en Medellín cambió rápidamente. Mientras los jugadores de Junior comenzaban los festejos sobre el césped, desde algunos sectores de las graderías se escucharon cánticos de protesta dirigidos a los jugadores de Atlético Nacional.

Sin embargo, los momentos más delicados se vivieron en las tribunas. En la parte alta de occidental, un grupo de personas agredió a un aficionado que, según versiones conocidas en el estadio, sería seguidor del conjunto barranquillero.

La situación obligó a la intervención del personal de logística y Policía, que logró controlar el altercado antes de que escalara.

Minutos después también se registraron enfrentamientos entre pequeños grupos de aficionados en la zona que divide las tribunas norte y oriental. Algunos de los involucrados utilizaron los tubos de las banderas repartidas antes del compromiso para golpearse entre sí.

Incidentes después de la final entre Nacional y Junior

Los problemas no terminaron allí. Mientras se desarrollaba la ceremonia de premiación de Junior, un aficionado intentó ingresar al terreno de juego, aunque fue detenido por miembros de seguridad antes de alcanzar la cancha.

Posteriormente, personal logístico tuvo que reforzar los controles en varios puntos del estadio debido a nuevos intentos de invasión por parte de algunos asistentes que permanecían en las tribunas.

En los alrededores del escenario deportivo fue necesaria la presencia de miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que realizaron labores preventivas durante la salida de los aficionados.

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Pese a estos hechos aislados, la evacuación del Atanasio Girardot transcurrió en términos generales de manera tranquila y sin reportes de situaciones de mayor gravedad. Las imágenes de las peleas, sin embargo, rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y se convirtieron en uno de los temas más comentados tras la consagración de Junior como campeón del fútbol colombiano.