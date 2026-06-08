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Junior le 'pisa los talones' a Nacional, Millos y América tras el título

El tiburón se aleja de Santa Fe y Cali; y se acerca a Nacional, Millonarios y América.

Foto: @juniorclubsa en Instagram.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
10:14 p. m.
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Junior de Barranquilla se consagró campeón este lunes 8 de junio tras superar la llave contra Atlético Nacional. Con la estrella 12, se acerca a los llamados ‘grandes’.

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El cuadro dirigido por Alfredo Arias consiguió el bicampeonato. Su último título había sido hace seis meses y, al igual que la final con Nacional, logró un 3 a 0 en la ida. En este caso, contra Deportes Tolima.

Junior: cinco estrellas en 10 años

Los últimos años han sido fructíferos para el club barranquillero. En la última década se coronó en 2025 II, 2023 II, 2019 I y 2018 II. A esto hay que sumarle la final del 2016 I y 2019 II, las cuales perdió contra Independiente Medellín y América de Cali, respectivamente.

Junior quedó como el cuarto equipo con más estrellas, quedando a tres de América de Cali, cuatro de Millonarios y seis de Nacional. Un dato curioso es que la final entre barranquilleros y verdolagas es la que más se ha repetido.

El título liguero más reciente del América se dio en el torneo de 2020 contra Independiente Santa Fe, pero una temporada antes le arrebató el bicampeonato a Junior en el torneo finalización de 2019. El cuadro escarlata se impuso 2 a 0 tras empatar sin goles en la ida.

Los últimos títulos de Nacional, Millos y América

Millonarios levantó el título por última vez en el 2023 II, cuando derrotó por penales a Nacional en una final inédita. Una ida sin goles en Medellín y el empate a uno en Bogotá forzaron los cobros de 11 pasos.

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Al año siguiente, el albiazul se enfrentó al Junior en la Superliga. A pesar de la victoria del tiburón en Barranquilla, Millonarios remontó en la vuelta y alzó por segunda vez este título.

Por último, Nacional salió campeón en el segundo semestre de 2024 tras derrotar al Deportes Tolima.

Sin duda, Junior les ha recortado estrellas a estos clubes. Entre 2016 y 2026, logró dar la vuelta olímpica en cinco oportunidades, América en dos; Millonarios en dos y Nacional en tres.

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