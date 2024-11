Nacional recibió duro castigo de Dimayor: figura se perderá el comienzo de cuadrangulares

El pasado 11 de noviembre, Atlético Nacional e Independiente Medellín se vieron las caras en el Atanasio Girardot para disputar un duelo correspondiente a la fecha 18 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Dicho clásico paisa terminó igualado 1-1, un resultado que no le sirvió a ningún equipo. Edwin Cardona protagonizó una polémica acción y Dimayor le impuso una drástica sanción.

Cardona fue intimidado mientras se disponía a ejecutar un tiro de esquina, pues la hinchada del 'poderoso de la montaña' le arrojó monedas y botellas. Afortunadamente, ninguno de los objetos mencionados anteriormente terminó impactando al volante antioqueño. El exjugador de Boca Juniors y Racing decidió besarse el escudo para contestar a esta provocación.

Carlos Ortega, árbitro del compromiso, no amonestó a Cardona; sin embargo, le hizo una anotación en su planilla por una supuesta alteración al orden. "Al minuto 60 de juego en la reanudación de un saque de esquina a favor del Club AT Nacional en la zona nor occidental, desde la tribuna lanzan objetos (botella de agua y monedas), sin llegar a impactar al jugador N. #8 Edwin Cardona, ante esto el mismo se rehúsa en reanudar, en este instante llega el capitán del club Ind Medellín #15 Jaime Alvarado pidiendo la calma a la tribuna, antes de reanudar el jugador Edwin cardona se besa el escudo mirando a la tribuna adversaria de manera provocativa", escribió el referí de Bolívar.

¿Qué resolvió Dimayor sobre el caso de Edwin Cardona?

"Sancionar al señor Edwin Andrés Cardona Bedoya, jugador y capitán del registro del Club Atlético Nacional S.A con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000) por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 18ª fecha de la Liga BetPlay Dimayor II 2024, entre el Club Atlético Nacional S.A. y El Equipo del Pueblo S.A.", así lo estipuló el Comité Disciplinario en la Resolución No.102 de 2024.

Nacional defendió a Edwin Cardona

"En primer lugar, quisiéremos dejar claro que luego de consultar la situación en cuestión, el beso al escudo y de haber dialogado con el Jugador, no comprendemos cuáles son las bases o fundamentos que tuvo el árbitro del Partido para determinar que el Jugador haya incurrido en la infracción de provocación a la tribuna adversaria", empezó diciendo el 'rey de copas', que tendrá un recurso de reposición.

"Queremos dejar claro que no estamos de acuerdo en que los jugadores o demás personas involucradas provoquen a sus pares y a la hinchada en general mediante gestos o acciones", agregó.