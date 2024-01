Nacional está interesado en "la joya de la corona del fútbol colombiano": ilusión en el 'verde'

Cada vez falta menos para el inicio de la Liga BetPlay 2024-I. Atlético Nacional está ilusionado con sumar un nuevo título, luego de consagrase en la última edición de la Copa Colombia. Jhon Jairo Bodmer está ultimando detalles para encarar una nueva temporada y estaría tras los pasos de uno de los futbolistas con mayor proyección en el balompié nacional.

Los 'verdolagas' han sumado importantes futbolistas, algunos con experiencia en el fútbol europeo, como es el caso de Bernardo Espinosa. Edwin Torres, Joan Castro, Carlos Sierra y Daniel Mantilla son los otros fichajes confirmados hasta el momento. Cabe resaltar que el arquero venezolano Wuilker Faríñez y el mediocampista uruguayo Agustín Álvarez Wallace están 'ad portas' de ser presentados.

Con estas incorporaciones, Bodmer podrá suplir las salidas de Tomás Ángel, Cristian Zapata, Nelson Deossa, Jader Gentil y Kevin Mier. El entrenador bogotano, con pasado en Tigres, Jaguares y Valledupar, buscará su primer título liguero como entrenador.

¿Qué volante está buscando Atlético Nacional para 2024?

Tras la salida de Jarlan Barrera, los 'verdes' se quedaron sin creativos. 'Tatay' Torres demostró que puede cumplir esa función; sin embargo, tiene cualidades más ofensivas por lo cual Bodmer está interesado en encontrar un '10' nato.

Johan Rojas, volante de La Equidad, es el jugador que anhela tener Nacional. Nacido en Medellín, de 21 años, ha demostrado su apego al 'rey de copas' en redes sociales. Brilló con los 'aseguradores' en el 2023, año en el cual disputó 29 partidos (5 goles y 3 asistencias). Alexis García, su entrenador, lo tildó como "la joya de la corona del fútbol colombiano" en una entrevista con el 'VBAR Caracol'.

Johan Rojas sueña con ponerse la 'verde' de Nacional

"Estoy enfocado en Equidad al 100%. Es mi equipo en este momento y al cual debo representar. No estoy muy enterado del tema de Nacional, no sé si hay acercamientos o no. Para nadie es un secreto que Nacional es el equipo más grande de Colombia, es una motivación y un orgullo ser pretendido por ese tipo de equipos. Eso lo maneja el presidente y la gente de acá de Equidad. Mis derechos deportivos son de La Equidad", señaló el volante, en una charla con el medio citado anteriormente.