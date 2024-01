Atlético Nacional volvió a apostar por un uruguayo, tras el fiasco de Maximiliano Cantera

Este viernes 5 de noviembre, hubo bastante movimiento en las toldas de Atlético Nacional. Bernardo Espinosa, exjugador de Girona, Espanyol, Middlesbrough, Sevilla, entre otros, fue presentado oficialmente; mientras que Jefferson Duque extendió su contrato por seis meses más. Agustín Álvarez Wallace, volante uruguayo, llegó a un "principio de acuerdo" con el 'verdolaga', así lo adelantó Adriano Savalli.

Después del fiasco de Maximiliano Cantera, el 'rey de copas' volvió a apostarle a un mediocampista 'charrúa'. Recordemos que el jugador de Maldonado usó la '10' que le pertenecía a Jarlan Barrera y generó gran expectativa en su llegada. Sin embargo, no cumplió con las expectativas y decidió no cobrar los seis meses de contrato que le restaban en el club. Sus dos goles contra Racing no serán recordados con alegría por la afición del 'verde' por su posterior eliminación en 'El Cilindro'.

A diferencia de Cantera (30), Álvarez Wallace tiene escasos 22 años y puede forjar un camino en el club antioqueño. "Llegará en fórmula de cesión (anual) con opción de compra. Viajará este fin de semana", informó Pipe Sierra en su cuenta de 'X'.

¿Cómo le fue en el 2023 a Agustín Álvarez Wallace próximo fichaje de Nacional?

Después de disputar 62 partidos con Peñarol, el volante oriundo de Montevideo llegó al Montevideo City Torque, del City Football Group. Con el 'celeste', disputó 34 partidos, en los cuales se reportó con un gol (vs. Club Atlético Cerro) y tres asistencias. Cabe resaltar que según 'Transfermarkt', alcanzó a disputar seis partidos con la Selección de Uruguay Sub-20; debutando de la mano de Fabián Coito.

¿Qué futbolistas uruguayos han jugado en Atlético Nacional?

Además del ya mencionado Cantera, 'Transfermarkt' ubicó a seis 'charrúas' que pasaron por el 'verde' de Antioquia: Jonatan Álvez (50 partidos y 10 goles), Pablo Ceppelini (51 partidos y 10 goles), Damián Santín (9 partidos), Sergio Santín, Ricardo Viera y Lorenzo Carrabs.