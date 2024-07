Nacional venció a Millonarios en un 'clásico' con expulsados, polémicas y un penalti: vea los goles

Este miércoles 24 de julio, Millonarios recibió a Atlético Nacional para disputar un duelo adelantado por la sexta fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los dirigidos por Pablo Repetto, quienes jugaron más de 80' con un hombre de más, reclamaron un triunfo (1-2) sufrido en El Campín con un gol tardío de Edwin Cardona. Nicolás Gallo volvió a quedar en el 'ojo del huracán' por varias decisiones polémicas.

Los 'embajadores' tuvieron un arranque complicado, por las múltiples imprecisiones en entrega y marca. Al minuto 9', Delvin Alfonzo perdió un balón, el cual le quedó a Edwin Cardona. El volante con pasado en Racing y Boca Juniors le ganó la posición a Andrés Llinás, habilitó a Joan Castro, quien pudo controlar la esférica con calma. Ejecutó un potente derechazo, el cual superó a Juan Pablo Vargas e Iván Arboleda. ¡Silencio en el 'coloso de la 57'!

Las malas noticias le siguieron llegando a 'Tito'. Diez minutos después, Jovani Welch erró un pase en salida y le cedió el balón a Juan Manuel Zapata. El volante con pasado en Atlas le filtró un estupendo pase a Kevin Viveros, quien le ganó la posición al 'Mono' y fue derribado por Arboleda. Nicolás Gallo no lo dudó y le mostró la tarjeta roja al exarquero de Rayo Vallecano.

Diego Novoa, quien en el segundo tiempo se lució con dos brillantes atajadas, entró en lugar de Welch. Millonarios mejoró a pesar de la desventaja tanto numérica como en el marcador. En el segundo tiempo, Kevin Palacios y Jhon Emerson Córdoba hicieron estragos en la defensa antioqueña. Falcao tuvo dos opciones claras; sin embargo, falló en la definición.

Danovis Banguero de héroe a villano en Millonarios vs. Nacional

Al minuto 67', Córdoba presionó a Samuel Velásquez, quien se equivocó y le cedió el balón a Alfonzo. El lateral venezolano envió un gran centro al segundo palo, zona desprotegida por la zaga 'verdolaga'. Banguero, quien venía de anotar el gol del triunfo contra Atlético Bucaramanga, controló con el muslo izquierdo y desenfundó un derechazo imparable para Harlen 'Chipi Chipi' Castillo. ¡Júbilo en Bogotá!

Nacional empezó a sacarle provecho al hombre de más y Millonarios sintió el esfuerzo físico. Novoa se reportó con notables paradas tras remates de Viveros y Yeicar Perlaza. Al 82', Banguero sujetó a Alfredo Morelos adentro del área y el árbitro caldense sancionó penalti para la visita, el cual Cardona transfirmó el gol.

Después de la anotación de Cardona, el banquillo de Millonarios le hizo un reclamo a Gallo por el festejo de Morelos. El referí le mostró la segunda amarilla a Leonardo Castro y también expulsó a un colaborador de Gamero. En una de las últimas jugadas del partido, Álvaro Angulo llegó tarde a un balón e impactó a Daniel Mantilla; no obstante, no se revisó el potencial penalti. Al final, no quedó tiempo para más y el cuadro paisa reclamó la victoria en Bogotá.

Millonarios 1 vs. Nacional 2: vea los goles