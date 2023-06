Oficial: este será el árbitro para el juego de ida de la gran final del FPC

Atlético Nacional y Millonarios, los equipos más ganadores del fútbol colombiano, disputarán por primera vez mano a mano el título de la Liga BetPlay y se verán las caras este miércoles 21 de junio y sábado 24 del mismo mes para definir el campeón del primer semestre de este 2023.

La Dimayor prepara un gran espectáculo para lo que será la gran final del FPC entre los dos equipos más grandes de Colombia y para ello necesitan de un buen árbitro que garantice que los protagonistas sean los jugadores dentro del terreno de juego y que no exista ningún tipo de suspicacia para favores a cualquiera de los dos equipos.

El ente encargado del fútbol colombiano notificó en las últimas horas que Carlos Ortega será el encargado de impartir justicia en el Atanasio Girardot este miércoles 21 de junio para el partido de ida de la gran final.

Carlos Ortega, árbitro de la gran final

El cartagenero de 33 años, Carlos Ortega, suma cuatro temporadas en el fútbol profesional colombiano. Para el 2020 recibió la escarapela de la Fifa y es sobrino de Álvaro Ortega, el juez asesinado en los años 80 tras un partido entre América de Cali y Medellín.

Ortega hará equipo con Jhon Gallego como asistente 1, David Fuentes como asistente 2 y Luis Delgado como cuarto árbitro. Así mismo, el VAR estará dirigido por Kéiner Jiménez y su asistente será John León.

Para Ortega no será una nueva experiencia, pues dirigirá la cuarta final en su historia como árbitro teniendo en cuenta que estuvo en 2020 al frente de América vs. Santa Fe, 2021, Millonarios vs. Tolima y hace seis meses encabezó a Deportivo Pereira contra Medellín.

Atlético Nacional y Millonarios medirán su historia y sus multitudinarias hinchadas. Los verdolagas serán locales el miércoles en el estadio Atanasio Girardot y El Campín de la capital colombiana albergará el partido definitivo el sábado.