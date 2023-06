Palito para Lorenzo: "Uno no quiere perder a un jugador en final y tampoco verlo en selección"

La final más importante de la historia del fútbol profesional colombiano está por jugarse. Este miércoles en Medellín y luego el sábado en Bogotá, Atlético Nacional y Millonarios disputarán el título del primer semestre de la liga BetPlay 2023. Los nervios están de punta y dentro de los mismos equipos empieza a sentirse.

Mucho se discutió hace un par de semanas la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia contra Irak y Alemania. Esta vez, el centro del desencuentro no era el nivel de los citados, todo lo contrario, todos cuentan con los pergaminos para ponerse la camiseta del equipo nacional, sino que la controversia nació por la inclusión de cuatro jugadores con la posibilidad de disputar la final de liga.

Por el lado de Nacional, Kevin Mier y Andrés Salazar viajaron a Europa para ser parte de la gira de la 'tricolor', y aunque normalmente, para cualquier club es motivo de orgullo que un jugador sea convocado a la selección, además de una vitrina para recibir ofertas del fútbol internacional, en este caso causó molestia por el hecho de perderlos para la final de ida de este miércoles.

Incluso, según conoció NoticiasRCN.com, se negoció la posibilidad de que los jugadores fueran liberadores después del partido contra Irak, pero la Federación Colombiana de Fútbol no accedió. Lo curioso acá es que ni Óscar Cortés, ni Álvaro Montero, ni Mier y ni Salazar, tuvieron minutos frente a Alemania este martes.

El caso que más molestia causó en la directiva de Atlético Nacional fue el de Kevin Mier, gran figura del equipo durante la temporada y quien no actuó en ninguno de los dos amistosos. De hecho, fue el único de los tres arqueros convocados que no tuvo minutos de juego. El otro representante 'verdolaga', Andrés Salazar, jugó los 90 minutos contra Irak.

Molestia en Nacional por nula actividad para Kevin Mier en Selección Colombia

Mauricio Navarro, presidente de Nacional, habló en exclusiva con NoticiasRCN.com en la previa de la gran final de la liga BetPlay y no ocultó su disgusto por la situación de Mier, pues dijo que si la FCF no accedió a no convocarlo o al menos a liberarlo para poder jugar la final, lo mínimo era darle minutos de juego en alguno de los dos amistosos, pero no fue así.

"Habría sido fabuloso para nosotros que Kevin Mier tuviera minutos contra Alemania, porque ya que lo facilitamos, lo que uno siempre quiere es que actúe y no perderlo en una final y tampoco verlo en selección. Pero bueno, son temas del seleccionador nacional. No va a estar mañana, pero esperemos que sí el sábado", manifestó el directivo.

Mauricio Navarro niega ofertas por Kevin Mier

Aparte de esa particularidad, Navarro también habló de los rumores que han rodeado al arquero durante los últimos días sobre una salida al fútbol de Europa. Es más, desde Portugal revelaron que Porto estaría pensando en realizar una oferta formal en los próximos días, pero el mandamás 'verdolaga' negó dicha versión.

"En el caso de Kevin Mier, no ha llegado un ofrecimiento por él, simplemente halagan su forma de jugar y preguntan quién es él, cuántos años tiene. En el momento en el que haya un ofrecimiento serio, vamos a analizarlo", enfatizó.

Nelson Palacio sí jugará las dos finales

Por otro lado, otra de las situaciones que mantenían en vilo a la hinchada de Nacional era la presencia de Nelson Palacio en ambos partidos de la final. El mediocampista es uno de las figuras del equipo y de la liga en general, por lo que está próximo a dar el salto al exterior. Mauricio Navarro le reconoció a NoticiasRCN.com que el jugador está cerca de firmar con Real Salt Lake de la MLS, pero aún no hay nada cerrado y por eso sí estará disponible en Medellín y en Bogotá.

"Hay unas tratativas, no todavía concretas, ni cerradas ni firmadas. Pero sí adelantas, con un equipo en concreto de la MLS, pero no hay nada firmado. Nelson hace parte de la nómina y nos debe acompañar hasta el último partido de temporada", concluyó.

Lea también: Los del Sur hacen llamado al Fútbol en Paz previo a la final contra Millonarios