La millonada que dejó escapar Nacional con la eliminación en Libertadores

En Atlético Nacional el fondo se expande en cada partido. Cuando parece que no podría caer más bajo, llega una derrota que hace ahondar la crisis deportiva por la que está pasando y el futuro no es esperanzador.

La derrota contra Nacional de Paraguay en Copa Libertadores es sencillamente humillante. Caer goleado contra un equipo que no mostró una enorme superioridad y que ganó con lo justo, además de ser eliminado en apenas la segunda ronda previa cuando parecía que el sorteo le había favorecido para un camino más liviano de cara a clasificar a la fase de grupos.

Nacional y el duro golpe de la eliminación en Libertadores

Por donde se le mire, quedar fuera de la 'gloria eterna' es un golpe durísimo al interior de Atlético Nacional. La derrota lo dejó sin chances de tener el premio de consolación de jugar la Copa Sudamericana, por lo que este año no tendrá participación internacional. Pero económicamente también verá un gran impacto por la eliminación.

Año a año, Conmebol ha venido incrementando considerablemente los premios económicos para sus competencias internacionales. Para este año, en total se repartirán 312'000.000 de dólares para Libertadores y Sudamericana, siendo el primer torneo el que más dinero entregará a los clubes participantes. Los premios 'gordos' se darán a partir de la fase de grupos, por lo que el 'verdolaga' perdió una chance importante de mejorar sus finanzas para este 2024.

El dinero que dejará de recibir Nacional por eliminación en Libertadores

Solo con haber clasificado a la fase de grupos, Nacional se habría embolsado la jugosa suma de 3'000.000 de dólares que Conmebol le entregará a cada club que participe en esta instancia. Sumado a eso, la entidad entrega incentivos por partidos ganados, y en esta fase, el incentivo es de 300.000 dólares. Es decir, el equipo que complete un puntaje perfecto en grupos ganaría 1'200.000 de dólares adicionales a los tres millones que recibe de entrada.

Ya en varios momentos los directivos han revelado que las finanzas de Atlético Nacional no son tan fuertes como las de hace unos años y eso condiciona a que no esté contratando jugadores que marquen una real diferencia, como ocurría antes, por lo que con la eliminación en Libertadores el club no solo dejó escapar la chance de volver a brillar a nivel internacional, sino también de alivianar su economía.