¡Sorpresa! Nairo Quintana volvería al ruedo y ya tendría equipo

Ya pasaron ocho meses desde que Nairo Quintana dejó el Arkéa Samsic en medio del escándalo que ocasionó la presencia de tramadol en una muestra en un control antidopaje durante el pasado Tour de Francia. Aunque la sustancia no está dentro de la lista de prohibición de la Agencia Mundial Antidopaje, su uso no es recomendado por el reglamento médico de la UCI debido a los efectos secundarios que puede generar en los ciclistas.

A partir de ahí la polémica ha sido larga. Denuncias de un lado y del otro que finalmente terminó ganando el equipo francés tras el fallo del TAS en noviembre ratificando el resultado, que si bien no es positivo, sí confirma la presencia de tramadol en el organismo de Quintana.

Ya para ese momento estaba rota la relación de la UCI y del MPCC (Movimiento Por un Ciclismo Creíble) con Nairo, por lo que era tarde para encontrar un equipo de inmediato. Las dudas por una posible conducta dopante del colombiano, hicieron que ambas entidades ejercieran un supuesto veto para que equipos del World Tour lo contrataran.

El boyacense no ha bajado los brazos, y aunque estos meses no han sido fáciles para él, no pierde la esperanza de limpiar su imagen y lograr regresar a la élite del ciclismo. Para convencerlos, será fundamental demostrar que su calidad, esa que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores ciclistas del siglo en el mundo, está intacta.

Un primer campanazo fue en enero pasado, cuando fue bronce en la prueba de ruta en los Campeonatos Nacionales de Bucaramanga, quedando detrás de Esteban Chaves y de Daniel Martínez. Nairo corrió con la ayuda del equipo Boyacá Seguimiento - Selección Colombia.

Nairo Quintana correría la Vuelta a Colombia

La novedad respecto a esto último es que Nairo Quintana volvería a la competencia oficial luego de los Nacionales de enero. Así como ocurrió en esa carrera, el boyacense estaría en la Vuelta a Colombia, que comenzará el próximo 16 de junio y se extenderá hasta el 25 del mismo mes, y representaría a la selección nacional.

"La posibilidad que Nairo Quintana pueda correr con una Selección Colombia la Vuelta a Colombia 2023, está abierta, claro que sí", reconoció Mauricio Vargas, presidente de Fedeciclismo, en diálogo con Ciclismo Colombiano.

Esta oportunidad servirá como vitrina para que Nairo Quintana demuestre que no está oxidado y que a sus 33 años sigue vigente como para ser el capo de un equipo World Tour y pelear las tres grandes del ciclismo mundial.