Egan Bernal, un referente de la nueva generación: niños le hicieron 'barra' en el Dauphiné

Este martes 6 de junio, se corrió la tercera etapa de la edición 75 del Critérium del Dauphiné, la cual constó de 194.1 kilómetros entre Monistrol-sur-Loire y Le Coteau. Cristophe Laporte (Jumbo-Visma) le ganó el esprint a Sam Bennett (BORA-hansgrohe), conquistó su segunda fracción y es más líder que nunca. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) tuvo una actuación correcta y se mantuvo entre los primeros puestos de la clasificación general.

El ciclista colombiano, campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, está recuperando sensaciones tras el accidente que sufrió a finales de enero del 2022. Bernal tuvo que someterse a varias cirugías y a una recuperación desafiante, la cual completó en tiempo récord. Ahora tiene como objetivo recuperar el nivel que le permitió subirse a los podios más importantes del mundo y plantearse la posibilidad de correr la 'Grande Boucle'.

Bernal protagonizó un gesto ejemplar antes de que arrancara la fracción de este martes. El cundinamarqués recibió la admiración por parte de un grupo de niños que corearon su apellido. El 'escarabajo' les devolvió esa muestra de cariño firmándoles autógrafos.

No doubt who was a Grenadier in demand before today’s stage 🤩 pic.twitter.com/CByFddFCLi