Nairo no competirá en los Nacionales de Ruta: “He pasado por algunos problemas de salud”

Nairo Alexander Quintana Rojas se encuentra estudiando segundo semestre de contabilidad en la Universidad Sergio Arboleda, mientras pasa por uno de los momentos más duros de su carrera como ciclista profesional.

Una carrera que no termina, pues así lo anunció este miércoles en una rueda de prensa que tenía en vilo al entorno del deporte colombiano. “No me rindo y sigo hacia adelante”, sentenció el campeón del Giro de Italia 2014.

Sobre una posibilidad de disputar los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se celebrarán del 2 al 5 de febrero en territorio santandereano, Nairo lo descartó. “No lo tengo previsto. Voy a ser sincero, como siempre lo he sido, he pasado por algunos problemas de salud. Hablé con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. La intención era haber estado, pero no estaré”.

Por ahora, Quintana no tiene equipo para disputar la temporada 2023, después de haber sido descalificado del Tour de Francia del 2022 por habérsele encontrado muestras de tramadol en su cuerpo. Una sustancia no dopante, pero sí prohibida.

“Soy un ciclista que está acostumbrado a la lluvia, al frío, al calor, a las caídas y a los raspones, pero también a levantarme y seguir pedaleando. La lucha y el sacrificio son los caminos que conozco para desenvolverme en la vida. Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan”. Es decir, es posible que, al menos un par de temporadas más, Nairo escale montañas de asfalto.

“Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas. Desde que soy profesional desde el año 2009, he respetado las reglas, competido con integridad y respetado y honrado el juego limpio”, concluyó.