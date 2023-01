¡Grande Nairo! Quintana acaba los rumores y continúa subido a la bicicleta

Nairo Quintana citó este miércoles a una rueda de prensa para dar el importante anuncio que continuará en el ciclismo profesional y acabó con los rumores de su posible retiro. El pedalista más ganador en la historia del país leyó un comunicado que escribió “con su puño y letra” y aseguró que su ilusión está en seguir poniendo la bandera tricolor en lo más alto del mundo.

La noticia que muchos amantes del ciclismo no querían que se diera, no se dio. Nairo Quintana anunció que no se retirará del ciclismo profesional.

Días atrás, Nairo había convocado a una rueda de prensa, y desde varios sectores de la prensa cercanos al ciclista aseguraron que había tomado la decisión de retirarse. Sin embargo, en sus declaraciones, 'Nairoman' dijo que tiene toda la intención de seguir compitiendo.

Nairo dio positivo por tramadol en el Tour de Francia, por lo que se inhabilitó su participación en la carrera y también fue sancionado con una multa económica, pero no fue suspendido competitivamente al no ser considerada una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, Árkea Samsic le abrió un historial disciplinario y más adelante decidió no renovarle contrato.

Pese a no ser una sustancia prohibida por la AMA, el tramadol está clasificada como no recomendable dentro de una lista médica de la UCI, por lo que su uso es motivo de sanciones económicas y disciplinarias, más no competitivas.

La defensa de Nairo Quintana apeló la decisión de la UCI el año pasado y trabajó en limpiar el nombre y la reputación del ciclista colombiano, pero en octubre, el TAS confirmó la sanción por haber encontrado tramadol en el organismo del boyacense luego de las muestras que se realizaron. Así las cosas, 'Narionman' no tuvo de otra más que aceptar el fallo y buscar opciones de continuar en el World Tour en otro equipo.

Las grandes hazañas de Nairo Quintana

A lo largo de su carrera deportiva, 'Nairoman' ha sido uno de los ciclistas colombianos más laureados de la historia. A sus 32 años, el boyacense ha conseguido importantes títulos para Colombia, dejando la bandera tricolor en alto en las grandes competencias del ciclismo mundial.

Nairo fue campeón del Giro de Italia en el 2014, así como de La Vuelta a España en el 2016. Sumado a esto, estuvo múltiples veces en el podio del Tour de Francia. Quintana es el ciclista colombiano con más títulos en la historia, con ocho trofeos del world tour.