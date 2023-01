“Seguiré hasta que el cuerpo y mente lo permitan”: Nairo Quintana

En un giro inesperado después de las versiones que circulaban los medios de comunicación, Nairo Quintana informó este 25 de enero que no se retirará del ciclismo profesional, y que busca seguir compitiendo y consiguiendo títulos para Colombia en la disciplina.

"Voy a seguir batallando por competir y por continuar sobre la bicicleta hasta que mi cuerpo y mi mente resistan. Soy un corredor honesto, siempre lo he sido, en mis más de 260 controles en los últimos diez años de mi carrera no he tenido problemas", dijo Quintana en la conferencia de prensa.

En su discurso, 'Nairoman' dio unas sentidas palabras hacia el ciclismo, recordando sus inicios, así como los importantes títulos que ha ganado.

"Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala. Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio", dijo el colombiano.

La motivación para volver a las carreteras

Sumado a esto, Nairo afirmó que su motivación está intacta. Con el sello de un campeón, el ciclista de Boyacá dejó en claro que está determinado en volver a participar en las grandes carreras del deporte.

"Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito porque la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello", sostuvo Nairo.

El pedalista terminó su intervención con la siguiente frase: