"No hay chance": importante equipo World Tour le da un portazo a Nairo Quintana

La incertidumbre estaría a punto de terminar respecto al futuro de Nairo Quintana, o eso es lo que ha afirmado el propio ciclista, quien ha dicho recientemente que en poco tiempo podrían darse novedades acerca de su regreso a la competencia oficial en 2024.

Hace más de un año que el colombiano salió del Akéa Samsic en medio de un lío tremendo por su positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022, en el que terminó en el sexto lugar de la clasificación general. Aunque el TAS ratificó el resultado adverso, la sustancia no es prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, por lo que no se trata de un caso de dopaje y puede continuar corriendo de manera normal, pero al ser una sustancia no recomendada por la UCI, los equipos habrían decidido no contratar al boyacense por las dudas.

De igual manera, Quintana no ha dejado que esa situación le sobrepase y ha hecho todo lo posible por volver a la élite del ciclismo. En aras de eso, durante todo el año ha sostenido conversaciones con diferentes equipos para convencerlos de ficharle, y después de mucho insistir, por fin se le abriría una puerta para la próxima temporada.

Bahrain Victorius no fichará a Nairo Quintana para el 2024

En el último tiempo han existido muchos rumores sobre el posible equipo con el que Nairo correría de nuevo. Algunos señalaban al Lidl Trek como principal favorito, e incluso con un regreso al Movistar, pero nada de eso ocurriría.

En los días recientes, empezó a tomar fuerza en Europa una supuesta negociación avanzada entre el Bahrain Victorius y Nairo Quintana. De hecho, distintos portales hicieron eco a esa información, pero la verdad salió a la luz. De acuerdo al periodista especializado en el mercado del ciclismo, Daniel Benson, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra.

"El Bahrain Victorius está completo para el 2024. 28 ciclistas tienen contrato y no hay chance para que Nairo Quintana entre", aseguró en su cuenta de X.

Dentro de los pedalistas que hacen parte del proyecto del equipo árabe para la próxima temporada está Santiago Buitrago, que este año brilló con una victoria de etapa en el Giro de Italia y se perfila para ser uno de los 'escarabajos' colombianos más importante del futuro inmediato.

Futuro en el aire para Nairo Quintana

Con esa información, el futuro de Nairo Quintana vuelve a quedar en el limbo y todavía es toda una incógnita lo que llegue a suceder con él para la siguiente temporada.